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В пресс-службе Роструда заявили, что в жаркую погоду рабочий день можно сокращать. Об этом пишет РИА Новости.
Также в ведомстве отметили, что работодатель обязан обеспечить сотрудникам нормальные условия труда, которые соответствуют требованиям охраны труда.
В частности, подчеркнули в пресс-службе, в жару нужно обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, давать сотрудникам возможность делать перерыв, предусмотреть места для отдыха, а также следить за наличием в рабочих помещениях чистой питьевой воды и аптечки.
Ведомство напомнило, что продолжительность рабочего дня при отклонении температуры от нормы устанавливается СанПиНом. Если температура достигла 28,5 градусов, рекомендуется сокращать рабочий день на час, при повышении до 29 градусов – на два, а при жаре в 30,5 градусов – на четыре часа.
При этом для сотрудников, чья работа связана с ходьбой, физнагрузками и переноской тяжестей, рабочий день сокращается и при более низкой температуре — от 26,5 градусов до 27,5 градусов.
Агентство добавляет, что ранее депутат ГД от ЛДПР Василий Власов направил главам Минтруда и Минздрава Максиму Топилину и Веронике Скворцовой предложение о предоставлении дополнительных выходных в жару людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Федерация независимых профсоюзов поддержала эту идею, однако отметила необходимость проработки механизма, чтобы у работников не возникло проблем с работодателями.
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