Фото: vk.com/barneos22
Серьезная авария с участием двух авто произошла в Барнауле вечером в четверг, 21 июня. Сообщение об этом появилось в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По словам очевидцев, автомобили столкнулись во дворе дома по улице Георгия Исакова, 131.
Свидетели ДТП рассказали, что в аварии пострадала трехлетняя девочка: она вылетела от удара авто в заднее стекло. На место прибыла скорая, ребенка госпитализировали в больницу, сообщают участники сообщества.
На опубликованных снимках видно, что одна из машин получила серьезные повреждения передней части, у другой образовалась вмятина в боку. При этом вторую машину от удара сильно отбросило на тротуар.
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