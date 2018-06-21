Фото: yaplakal.com
Житель Челябинска стал мультимиллионером после того, как выиграл в "Гослото "4 из 20". Выигрыш мужчины составил 170 миллионов 161 тысячу 629 рублей, пишет Life.
В пресс-службе "Столото" рассказали, что билет обошелся жителю Челябинска в 600 рублей. Мужчина смог угадать все числа комбинации: 09, 01, 20, 16 — в первом игровом поле; 02, 16, 13, 08 — во втором игровом поле билета.
Мужчина занял четвертую строчку в списке лотерейных мультимиллионеров 2018 года. Возглавляет перечень житель Нижнего Новгорода с 267 миллионами, на втором месте находится барнаулец с 232 миллионами, а замыкает тройку лидеров житель Твери с 209 миллионами.
Для Челябинской области новоиспеченный богач стал 46-м лотерейным миллионером, согласно статистике с 2016 года. С начала года статус миллионера благодаря гослотереям получили уже 13 местных жителей.
Ранее для региона рекордом был выигрыш в 14 миллионов 284 тысячи 950 рублей в "Гослото "5 из 36".
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