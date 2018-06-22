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Пользователь Twitter из РФ под ником Jin Dagon спрогнозировал точный счет первых двух матчей российской сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, национальная команда на матче, открывшем чемпионат, 14 июня обыграла футболистов из Саудовской Аравии со счетом 5:0. В минувший вторник россияне со счетом 3:1 победили египтян. После двух туров группового этапа национальная сборная досрочно вышла в плей-офф мундиаля.
Пользователь Twitter, оказавшийся российским радиоведущим и диджеем по имени Игорь, за день до начала ЧМ-2018, 13 июня, написал на своей странице шуточное сообщение, точно спрогнозировав итоги матчей российской сборной.
"А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5:0 команду Саудовской Аравии, потом разделывается со сборной Египта со счетом 3:1, а затем вырывает на последних минутах победу у команды Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность", — гласит твит Игоря.
После матча открытия он добавил, что "на яркую личность уже напрогнозировал", а после матча со сборной Египта — "теперь и на неординарную".
Запись Jin Dagon ретвитнули уже почти 1,5 тысячи пользователей, также твит лайкнули более 3 тысяч раз.
В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с командой Уругвая. Встреча пройдет в Самаре 25 июня (17:00 мск).
А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!— Jin Dagon (@jin_dagon) 13 июня 2018 г.
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