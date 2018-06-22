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Памятник Цою открыли в Алма-Ате в день его рождения

, ИА "Амител"
Скульптура изображает героя Цоя Моро

Фото: movieroom.net

Памятник основателю группы "Кино" Виктору Цою открыли в день его рождения, 21 июня, в Алма-Ате. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что автором скульптуры стал Матвей Макушкин. Памятник изображает не самого музыканта, а его героя Моро из картины "Игла", где Цой сыграл главную роль. 

Скульптура установлена на улице Тулебаева, где была снята финальная сцена ленты.

Напомним, Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в нескольких десятках километров от Риги. В этом году ему могло бы исполниться 56 лет.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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