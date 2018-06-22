Фото: movieroom.net
Памятник основателю группы "Кино" Виктору Цою открыли в день его рождения, 21 июня, в Алма-Ате. Об этом пишут "Известия".
Отмечается, что автором скульптуры стал Матвей Макушкин. Памятник изображает не самого музыканта, а его героя Моро из картины "Игла", где Цой сыграл главную роль.
Скульптура установлена на улице Тулебаева, где была снята финальная сцена ленты.
Напомним, Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в нескольких десятках километров от Риги. В этом году ему могло бы исполниться 56 лет.
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