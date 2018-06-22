Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам перечислил приоритеты госбюджета на следующие три года, сообщает РИА Новости.
Медведев отметил, что условия, в которых работает российское правительство, нельзя назвать комфортными, поскольку сохраняются санкции и ряд проблем в мировой экономике.
"И хотя мы доказали, что мы можем справляться со всеми подобными трудностями, расслабляться не стоит. Поэтому при подготовке бюджета будем просчитывать все риски, как, собственно, мы с вами и делали последние четыре года", — заявил премьер.
При этом Медведев подчеркнул, что на данный момент главная задача — обеспечить достижение целей национального развития, которые определены в майском указе президента.
"Важнейшая из них — увеличение реальных доходов граждан нашей страны, повышение пенсий выше инфляции и устойчивый экономический рост", — подчеркнул глава правительства.
Он также отметил, что задуманное предполагает решение задач в различных областях — в здравоохранении, образовании, промышленности, а также меры поддержки труда и занятости в приоритетных отраслях экономики, по развитию малого и среднего бизнеса.
Комментарии
Человек с другой планеты.
Лучше бы они обходили нас своей заботой. Я так понимаю большинство будет жить еще хуже...
увеличение пенсионного возраста и рост налоговой нагрузки
22.06.2018 09:49
- гость -
Немного не полная информация.
Медведев назвал приоритеты бюджета:
увеличение - пенсионного возраста,
повышение - налогов
и рост - благосостояния депутатов, чиновников и олигархов!
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