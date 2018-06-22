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Росстат доложил о снижении на одну копейку средней цены на бензин Аи-95

, ИА "Амител"
Стоимость дизельного топлива не изменилась, она осталась на уровне 44,44 рубля за литр

Фото: proufu.ru

Цена бензина марки Аи-92 на 18 июня снизилась на 6 копеек и составила 41,68 рубля за литр, Аи-95 уменьшилась на 1 копейку — до 44,68 рубля, Аи-98 снизилась на 2 копейки — до 49,72 рубля, сообщается на сайте Росстата.

В целом же, по данным ведомства, средняя розничная цена бензина в России к 18 июня снизилась до 43,44 рубля за литр, по данным на 9 июня она составляла 43,48 рубля. Стоимость дизельного топлива не изменилась, она осталась на уровне 44,44 рубля за литр. 

Ведомство отмечает, что за период с 9 по 18 июня средняя розничная цена бензина в стране снизилась на 0,1%. Уменьшение стоимости автомобильного бензина наблюдалось в 24 центрах субъектов РФ. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Тамбове — на 1,4%, Костроме — на 1,3% и Иваново — на 0,9%.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев отметил стабилизацию цен на топливо, а также спрогнозировал, что они будут расти на уровне инфляции.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин накануне заявил, что рост стоимости бензина в стране обусловлен снижением курса рубля, ростом мировых цен на нефть, а также непривлекательностью переработки сырья в России.

Напомним, весной в России был зафиксирован резкий скачок цен на топливо. В связи с этим правительство снизило акцизы на бензин и дизельное топливо. Президент России Владимир Путин заявил, что к осени 2018 года будут приняты дополнительные меры по стабилизации цен на топливо.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.06.2018 09:15
Туся

Снизили, так снизили))))))))))))))

0  0
22.06.2018 09:29
Александр

Они просто над нами издеваются)

0  0
22.06.2018 09:51
- гость -

такое ощущение, что специально снизили на копейку, чисто, в очередной раз, поржать. сцк.

0  0
22.06.2018 09:52
многодетный

0  0
22.06.2018 09:59
- гость -

Вау! Отлично! Правительство то рабочее!

0  0
22.06.2018 10:00
- гость -

А в Красноярске указали людям кто царь, а кто нет

0  0
22.06.2018 10:07
-гость-

и Кранштейн даже еще не какнул по этой сногшибательной новости

0  0
22.06.2018 10:07
Грантштейн

Радость пришла откуда не ждали: подешевели круизные яхты производства знаменитой немецкой фирмы Blohm + Voss GmbH

0  0
22.06.2018 10:08
- гость -

Власти так старались, так старались для людей - снизили цену на целую копейку (!), нефтяные магнаты понесли такие огромные убытки, а народ все недоволен! Что за неблагодарный народ!

0  0
22.06.2018 10:15
- гость -


22.06.2018 10:07
-гость-


Зато ты обгадилась.

0  0
22.06.2018 10:25
Грантштейн

22.06.2018 10:07
-гость-
Аааа, моя фанатка...
Тётя, а как вас зовут?
Сколько вам лет?
Пора уже карты на стол)

0  0
22.06.2018 10:40
- гость -

рубль искусственно держат на плаву. на самом деле он ничего не стоит. реальный курс больше 100р за долл.

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