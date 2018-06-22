Цена бензина марки Аи-92 на 18 июня снизилась на 6 копеек и составила 41,68 рубля за литр, Аи-95 уменьшилась на 1 копейку — до 44,68 рубля, Аи-98 снизилась на 2 копейки — до 49,72 рубля, сообщается на сайте Росстата.
В целом же, по данным ведомства, средняя розничная цена бензина в России к 18 июня снизилась до 43,44 рубля за литр, по данным на 9 июня она составляла 43,48 рубля. Стоимость дизельного топлива не изменилась, она осталась на уровне 44,44 рубля за литр.
Ведомство отмечает, что за период с 9 по 18 июня средняя розничная цена бензина в стране снизилась на 0,1%. Уменьшение стоимости автомобильного бензина наблюдалось в 24 центрах субъектов РФ. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Тамбове — на 1,4%, Костроме — на 1,3% и Иваново — на 0,9%.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев отметил стабилизацию цен на топливо, а также спрогнозировал, что они будут расти на уровне инфляции.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин накануне заявил, что рост стоимости бензина в стране обусловлен снижением курса рубля, ростом мировых цен на нефть, а также непривлекательностью переработки сырья в России.
Напомним, весной в России был зафиксирован резкий скачок цен на топливо. В связи с этим правительство снизило акцизы на бензин и дизельное топливо. Президент России Владимир Путин заявил, что к осени 2018 года будут приняты дополнительные меры по стабилизации цен на топливо.
Комментарии
Снизили, так снизили))))))))))))))
Они просто над нами издеваются)
такое ощущение, что специально снизили на копейку, чисто, в очередной раз, поржать. сцк.
Вау! Отлично! Правительство то рабочее!
А в Красноярске указали людям кто царь, а кто нет
и Кранштейн даже еще не какнул по этой сногшибательной новости
Радость пришла откуда не ждали: подешевели круизные яхты производства знаменитой немецкой фирмы Blohm + Voss GmbH
Власти так старались, так старались для людей - снизили цену на целую копейку (!), нефтяные магнаты понесли такие огромные убытки, а народ все недоволен! Что за неблагодарный народ!
22.06.2018 10:07
-гость-
Зато ты обгадилась.
22.06.2018 10:07
-гость-
Аааа, моя фанатка...
Тётя, а как вас зовут?
Сколько вам лет?
Пора уже карты на стол)
рубль искусственно держат на плаву. на самом деле он ничего не стоит. реальный курс больше 100р за долл.