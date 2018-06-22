Фото: Hoodgraff
Портрет тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова появился накануне, 21 июня, на одной из подстанций на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Так художники-граффитисты и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отметили роль наставника в успехах сборной на ЧМ-2018, пишет ТАСС, ссылаясь на слова одного из соавторов изображения Артема Буржа.
Напомним, в минувший вторник национальная команда обыграла египтян со счетом 3:1 в матче второго тура группы А мирового первенства. В среду россияне официально оформили выход в 1/8 финала турнира.
"Все-таки впервые за 32 года российская сборная вышла в 1/8 финала. Сборная России сплотила вообще всех. Столько эмоций! Я сам не фанат футбола, но, тем не менее, вижу, как город радуется каждой победе, просто до слез многие, поэтому не похвалить тренера точно нельзя", — приводит агентство слова Буржа.
Высота портрета составляет около трех метров. Его нарисовали на подстанции, которая находится на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц на Петроградской стороне. Изображение сопровождает цитата из песни "Ленинграда", авторские права на нее лично подтвердил сам Шнуров.
"Цитата "Ты просто космос, Стас" — это просто лучшее, как можно похвалить нашего тренера. Естественно, с копирайтом Сергея Шнурова, поэтому авторские права защищены официально. Он сам подъехал, сам поставил значок копирайт. Это был принципиально важный момент для нас", — добавил граффитист.
Он отметил, что нарисовать изображение получилось быстрее обычного. В создании портрета ему помогал коллега Илья Ис.
По словам художника, петербуржцам работа понравилась. "И главное — все узнают. Атмосфера положительная абсолютно здесь", — добавил он.
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