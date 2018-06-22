Список профессий с досрочным выходом на пенсию может быть пересмотрен

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что при обсуждении законопроектов о пенсионной реформе депутаты намерены проанализировать список профессий, которые дают право на досрочную пенсию, пишет "Парламентская газета".
"Мы вообще хотели бы проанализировать перечень тех профессий, которые дают право на досрочную пенсию. Кардинальный пересмотр этого списка не планируется, но какие-то уточнения можно было бы обсудить", — отметил депутат.
При этом он подчеркнул, что при корректировке для парламентариев принципиально, "чтобы люди, работающие в тяжелых и вредных условиях труда, право на досрочную пенсию сохранили".
Морозов также пояснил, что часто работникам, например в сфере здравоохранения, приходится трудиться на стыке дисциплин. В пример он привел врачей отделения психиатрии и паллиативной службы. Первые по закону имеют право на досрочную пенсию. Вторые же такой возможности лишены, несмотря на то, что они нередко оказывают помощь пожилым людям, часто имеющим ментальные нарушения.
Комментарии
вот выбрали же фото шахтеров, а не кого-то другого из льготников, к чему бы это?
22.06.2018 10:06
гость
наверно, к очередному повышению... может им своды шахт повысят?...
Не нужно ничего пересматривать. Сейчас проводится аттестация рабочих мест с замером вредных факторов.И если уровень понижается до определённого уровня, вредность на данном рабочем месте снимается.А работодатель стимулируется к вложению денег в улучшение условий труда путём снижения страховых взносов так. что ему выгоднее улучшить вентиляцию, освещённость или отопление.
а почему учителя досрочно выходят ? совсем вредный труд??? так тогда у многих на работе - нездоровый коллектив, не адекватный начальник..
не только учителя, еще медики, работники культуры на селе и прочие, прочие, несть им числа
Всё что не анархия, то - фашизм!
А работники культуры почему? Какие у них вредные условия труда на селе? У доярок и скотников легче?
Надо чтоб до 65 работали милиция и военные.. и уже экономия пенсионных фондов ощутимая будет... а то 40 лет уже на пенсии.. а на нем еще пахать и пахать можно
22.06.2018 11:31
Сибиряк из Рубцовска
Надо чтоб до 65 работали милиция и военные.. и уже экономия пенсионных фондов ощутимая будет... а то 40 лет уже на пенсии.. а на нем еще пахать и пахать можно
Что тебе полиция и военные ? Ну отслужил я в милиции 25 лет, в 45 в отставку вышел.....да можно пахать, потому, что не жру ее родимую, не курю и веду здоровый образ жизни...., да работаю в СБ....и как минимум до 60 ти поработаю..., посмотрел на офисных "пахарей", которые постоянно гундят о повышении пенсионного возраста...режим рабочего дня его, начало работы в 9:00, потом упирается в компьютер, в 11:00 чай с перекусом до 11:30, опять компьютер, в 12:30 обед до 13:30, опять компьютер до 16:00, опять чай с перекусом, компьютер до 17:50 и домой, не считая перекуров.....5 дней в неделю, затем в пятницу вечер в пабах-ресторанах, суббота отходняк, воскресенье подготовка к "тяжелой" трудовой неделе...Кто мешал идти работать в милицию? Было бы сейчас счастье....Но проще штаны в офисе протирать...посмотришь..за год, несколько мест работы сменил,....короче со стула на стул прыгают...В принципе , кто здесь отмечается, они и есть офисные работники клоуны короче...Здесь нет работяг...шахтеров, токарей, учителей, врачей......
Знакомый пожарным отработал. В 45 ушел на пенсию. Работа была сутки через трое, в общей сложности 7 суток в месяц. Жена его частенько жаловалась, забежит бывало к нему на дежурство, а они там бухают сидят. И с суток бывало приползал до дому, нет, не от того, что переработал, а от того, что перебрал. Правда, это было еще до того, как их перевели под эгиду МЧС. Как было после перевода, не знаю. По прежнему бухали на дежурствах, или уже нет- не скажу.
- гость -
а почему учителя досрочно выходят ? совсем вредный труд??? так тогда у многих на работе - нездоровый коллектив, не адекватный начальник..
ОСОБЕННО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И ГОСДУМЕ))