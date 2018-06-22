Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам заявил, что принятие законопроектов, касающихся реформы пенсионной системы, сделает бюджет Пенсионного фонда России более сбалансированным, передает ТАСС.
Медведев отметил, что сейчас соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Госдуме. "В случае их принятия, более сбалансированным станет бюджет Пенсионного фонда, что должно быть учтено в работе над проектом федерального бюджета", — подчеркнул он.
Премьер также рассказал о том, что правительство подготовило целый пакет предложений, включая изменения в пенсионную систему — для выполнения положений указа по повышению пенсий.
Кроме того, Медведев сообщил о том, что в течение полутора месяцев проведет серию совещаний по расходам в основных секторах экономики.
Комментарии
пенсионная реформа сделает более сбалансированным бюджет ПФР
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А вот народ более нищим.
Господин Медведев, что первично - увеличение пенсионного возраста или средней продолжительности жизни или будем уповать на инвестиции в блюдечке с голубой каемочкой?
сделает бюджет Пенсионного фонда России более сбалансированным
это типа за счет недоживших до пенсии но отчислявших есн в пфр что-ли...
У дурака и мысли дурацкие. Вы правители цены на топливо сровняли с ведущими западными странами, теперь сравняйте пенсии с Западом, а потом уж увеличивайте сроки выхода на пенсию. Управлять надо грамотно, а распределять и дурак может.