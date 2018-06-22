Фото: isilpress.ru
Восемь человек, согласно уточненной информации, пострадали при столкновении автобуса, пяти машин и грузовика на мосту в Липецке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу управления ГО и ЧС города Николая Новикова.
Изначально сообщалось о шести пострадавших в аварии.
Новиков отметил, что к медикам самостоятельно обратились еще два пассажира автобуса. Из шести госпитализированных ранее людей врачи отпустили уже двоих. "Общее число пострадавших стало восемь, но серьезных травм нет ни у кого", — добавил он.
Авария на Октябрьском мосту в Липецке произошла в четверг, 21 июня, около 16:56 по московскому времени. Уточняется, что столкнулись пять машин, грузовик и пассажирский автобус. Все пострадавшие, согласно информации скорой помощи, — из автобуса. У четырех человек диагностировали "сотрясение головного мозга".
По словам Новикова, движение по мосту сначала перекрыли, но уже в 18:40 по московскому времени оно было возобновлено. Из-за перекрытия на мосту образовались большие пробки, примерно по 500 метров в обе стороны.
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