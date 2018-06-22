Фото: gamespot.com
Студия Lucasfilm решила приостановить разработку спин-оффов саги "Звездные войны" и решила сосредоточиться на основной линейке фильмов. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на сайт Collider.
По данным источников издания, причиной подобного решения может быть коммерческий провал фильма о юности одного из героев саги - контрабандиста Хана Соло. В данный момент команда покинула проект о джедае Оби-Ване Кеноби и решила сосредоточиться на девятом эпизоде саги, а также разработке следующей трилогии фильмов.
Лента "Хан Соло" после выхода в Америке собрала за выходные всего 84,4 миллиона долларов, а за все время проката в стране уровень сборов достиг 192,8 миллиона долларов. При этом бюджет фильма составил 250 миллионов долларов. Ряд профильных СМИ оценил фильм как неудачный.
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