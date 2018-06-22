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22 июня является в России Днем памяти и скорби. Именно в этот день началась Великая Отечественная война.
В Барнауле в пятницу пройдет патриотическая акция "Дорога в вечность", участники которой пройдут от площади Свободы по Социалистическому проспекту и возложат цветы к Мемориалу Славы на площади Победы. В шествии могут принять участие все желающие, оно начнется в 9:00.
В пресс-службе правительства Алтайского края отмечают, что за годы войны на фронт ушли более 600 тысяч местных жителей. 283 тысячи алтайских солдат не вернулись с фронта.
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