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Яровая: "Наш народ, как никто другой, знает цену жизни"

, ИА "Амител"
По ее словам, никто не поверит в ложь о том, что современная Россия может быть агрессором

Фото: bditelnost.info

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе акции "Свеча памяти", посвященной Дню памяти и скорби, заявила, что российский народ, как никто другой, знает цену жизни и никогда не станет нападать на другие страны, пишет "Парламентская газета".

В четверг, 21 июня, в преддверии дня начала Великой Отечественной войны, в России проходили памятные мероприятия. Так, на Крымскую набережную Москвы была доставлена Свеча памяти защитников города, где от нее была зажжена "Линия памяти" из 1418 свечей — по количеству дней войны. Столько свечей зажигается на набережной Москвы-реки ежегодно в память о павших в ВОВ.

"День начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби — это день, когда в нашу страну пришла страшная беда, ворвался вероломный враг. Это особый день в истории. Победа была потом, а тогда нужно было не просто прожить, а нужно было победить. И наш народ, не задавая вопроса о том, почему я люблю свою страну, дал ответ: мы не покоримся врагу и мы будем победителями. Этот путь был настолько сложным, что сегодня мы, даже произнося "28 миллионов сыновей и дочерей, отдавших свои жизни за спасение нашей страны и мира от фашизма", не до конца понимаем, что это подвиг, которому нет равных в истории человечества. И дай Бог, чтобы не было больше никогда", — сказала Яровая.

Она подчеркнула, что зажечь Свечу памяти — это самый малый поступок, подтверждение того, что нынешним поколениям не все равно, что живущие сегодня благодарны и помнят.

"Сохранность этого Вечного огня памяти — это еще и оберег. Оберег от агрессии, жестокости и ошибок, совершаемых политиками из амбиций, алчности, жестокости — из-за этого начинаются войны, приносящие страдания целым народам. Наш народ сегодня, на мой взгляд, и я в этом абсолютно убеждена — наша страна, наша политика демонстрируют самый высокий уровень дружелюбия, открытости, честности, настроенности на мир и безопасность. Мы хотим, чтобы весь мир вместе с нами зажигал Свечу памяти, понимая, что наш народ погибал и защищал не только себя. Потому что современной Европе, современной Америке важно знать правду о том, кто и как победил в той страшной войне", — сказала депутат.

По ее словам, в этом случае никто не поверит в ложь о том, что современная Россия может быть агрессором.

"Наш народ, как никто другой, знает цену жизни и никогда не станет нападать на другие страны. Мы и сегодня защищаем мир от терроризма", — подчеркнула Яровая.

Она также рассказала, что сегодня в Елоховском Богоявленском соборе, где была зажжена Свеча памяти, были иностранные туристы.

"Сейчас, во время чемпионата мира по футболу, в нашей стране вообще много иностранных гостей, и я уверена, они увидели, какой доброжелательной, гостеприимной, щедрой является наша страна. И увидев акцию "Свеча памяти", они обязательно поймут, что именно советский солдат подарил им право на жизнь", — уверена Яровая.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.06.2018 08:27
- гость -

Особенно в России. Особенно при ЕР.

1  0
22.06.2018 08:43
- гость -

22.06.2018 08:27
- гость

Что-то высер не понятен.

0  1
22.06.2018 08:44
- гость -

да народ цену жизни знает...Зато сам народ обесценен

1  0
22.06.2018 09:32
- гость -

8:27 тема тирана Сталина не раскрыта

0  0
22.06.2018 09:33
- гость -

22.06.2018 08:43
- гость -
22.06.2018 08:27
- гость

Что-то высер не понятен.

Ну что поделать, не всем дано.

0  0
22.06.2018 09:41
- гость -

Не перевариваю это тетку. Я хоть и за Путина, но вот эту надо гнать. Если ВВП предложить ей замуж при условии что она навсегда забудет своих родителей и всю семью, она не колеблясь это сделает.

0  0
22.06.2018 09:56
Грантштейн

Испытываю лютую личную неприязнь к гражданке Яровой, и ко всему, что доносится из ее рта.
Даже если она скажет 2+2=4, я буду против.
Настолько она вымораживает.
Причем она из того наиболее мерзкого подотряда женщин, которые в народе зовутся "стерва".

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