Коалиция США разбомбила деревню в Сирии

Восемь человек погибли в Сирии в результате нанесения ударов самолетами коалиции во главе с США по деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.
В результате бомбардировки разрушены дома мирных граждан. Количество раненых пока неизвестно. Также погиб один офицер армии САР.
Также сообщается о воздушном ударе по позициям правительственных сил в провинции Хомс, в 150 километрах к востоку от Пальмиры.
Бомбардировка началась после того, как сирийцы открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении Аль-Хальба.
Столкновение на земле между правительственными силами и военными из США стало первым в своем роде, отметил собеседник агентства.
Машины, по словам источника, направлялись из района Ат-Танф, где расположена американская база.
Комментарии
В афганистане также было, судя по фильму 9 рота.
8 июня 2018, 13:10
Россия нанесла масштабный авиаудар в Сирии, погибли 44 человека, - Reuters
Число погибших может увеличиться.
Россия нанесла масштабный авиаудар в Сирии, погибли 44 человека, - Reuters
архивное фото
Фото: EPA/UPG
В пятницу, 8 июня, в Сирии в результате авиаудара погибли не менее 44 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитников.
Авиаудары в провинции Идлиб, скорее всего, нанесла российская авиация, в результате налета погибли 44 человека. По данным правозащитников, это максимальное число погибших с начала года.
Среди жертв - 11 женщин и шестеро детей, число погибших может увеличиться, поскольку некоторые из раненых были в критическом состоянии.