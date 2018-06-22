Фото: vzsar.ru
Светофоры отключили 22 июня в Барнауле на трех перекрестках в связи с проведением плановых ремонтных работ.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с 09:00 до 13:00 светофорные объекты отключили на пересечении проспекта Социалистического с улицей Партизанской.
А с 09:00 до 12:00 светофоры не будут работать на пересечении улиц Попова и Взлетная, а также на пересечении улиц Попова и Балтийская.
Участников дорожного движения призывают быть предельно внимательными при движении на данных участках и соблюдать требования дорожных знаков.
Комментарии
Экономят?????