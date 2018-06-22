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Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством, которую он дважды высказал собственному сыну.
Как сообщили в краевой прокуратуре, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина спровоцировал конфликт, в ходе которого дважды в течение 20 минут высказал угрозу убийством в адрес своего сына. При этом в первый раз попытался нанести родственнику удар шилом.
"Действия мужчины были пресечены матерью потерпевшего. На этом обвиняемый не успокоился. Далее в одной из комнат квартиры он взял топор и, находясь в непосредственной близости к потерпевшему, высказал в его адрес слова угрозы убийством, замахнувшись при этом топором в область головы последнего", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
С помощью уговоров матери и сыну удалось успокоить горожанина. Затем мужчина вышел из комнаты, а его родные выбежали на улицу, где дождались сотрудников полиции.
Теперь мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
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