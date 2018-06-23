ЛДПР на выборах губернатора Алтайского края будет представлять депутат краевого парламента Владимир Семенов, такое решение было принято в субботу, 23 июня, на партийном заседании. Об этом Семенов сообщил порталу Amic.ru.
"Мою кандидатуру рекомендовал Высший Совет партии. Коллеги в Алтайском крае единогласно поддержали. Я нацелен на серьезную кампанию. Главная задача — второй тур выборов (возможен, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов — прим.ред.)", — рассказал Владимир Семенов.
51-летний политик имеет опыт работы в Госдуме, был депутатом от Алтая в пятом и шестом созыве. Сейчас является депутатом Алтайского краевого Заксобрания, где возглавляет фракцию ЛДПР.
Сначала, по информации Amic.ru, в ЛДПР планировали отправить на выборы координатора реготделения Евгению Боровикову. Однако Семенов, однозначно, более сильный кандидат.
Напомним, выборы главы региона состоятся в воскресенье, 9 сентября 2018 года. От "Единой России" должен пойти врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, от КПРФ — лидер реготделения Мария Прусакова. "Справедливую Россию" будет представлять Владислав Вакаев или Александр Молотов — оба являются депутатами АКЗС. Пока не понятно, будут ли кандидаты от малых партий. Самовыдвижение на губернаторские выборы региональным законом не допускается.
Всем кандидатам придется собрать минимум 535 подписей муниципальных депутатов и избранных глав поселений Алтайского края.
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