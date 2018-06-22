Минтруд опроверг появившуюся в СМИ информацию, что в России установят единый прожиточный минимум пенсионера, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предлагается установить единый подход к его определению в регионах страны. Анализ практики установления прожиточного минимума пенсионера показал, что в ряде регионов величина ПМП необоснованно занижена или завышена, указали в Минтруде.
Как пояснили в ведомстве, со следующего года величина прожиточного минимума будет устанавливаться в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года.
"Единый подход исключит возможные занижения и завышения ПМП", — добавили в ведомстве.
В Минтруде подчеркнули, что изменение порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера не приведет к снижению доходов пенсионеров.
Комментарии
Жизнь ужасно несправедливая штука. Но после новых мудрых царевых пенсионных законов, всё наладится. Главное - поддержать "мудрую народную" власть и плотнее сплотиться вокруг авангарда нашего народа- ВВП и партии ЕР, дающей всем нам такую надежду на беззаботную замечательную старость!