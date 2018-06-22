Жительница Камня-на-Оби, ранее судимая за убийство женщины, обвиняется в разбойном нападении на магазин, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как установлено, обвиняемая в марте этого года, находясь около магазина, будучи в состоянии алкогольного опьянения и имея при себе нож, решила совершить разбойное нападение, чтобы похитить деньги.
"Реализуя задуманное, обвиняемая, надела на голову капюшон с заранее подготовленным отверстием под глаза и, закрывая лицо, держа в руке нож, который решила использовать в качестве оружия, проследовала в помещение магазина", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обвиняемая проследовала к продавцу за прилавком и, демонстрируя и направляя в ее сторону нож, потребовала отдать деньги из кассы. Однако продавец смогла вызвать помощь.
Обвиняемая свою вину в совершенном преступлении признала полностью, раскаялась, активно способствовала расследованию. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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Жительница Камня-на-Оби, ранее судимая за убийство женщины, обвиняется в разбойном нападении на магазин
Это точно женщина?