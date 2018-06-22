Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
День памяти и скорби отмечается в России 22 июня в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В Барнауле память жертв и участников войны почтили патриотической акцией "Дорога в вечность".
Участники мероприятия — студенты, кадеты, воспитанники военно-патриотических и военно-спортивных клубов, бойцы поисковых отрядов, представители казачества и все желающие — проследовали от площади Свободы к Мемориалу Славы.
На мемориале состоялось возложение цветов, в котором приняли участие врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Сергей Дугин, первые лица края и региональной столицы, а также руководители ведомств.
Отметим, что за годы Великой Отечественной войны с Алтая на фронт ушли свыше 600 тысяч человек. 283 тысячи алтайских солдат не вернулись с фронта.
Комментарии
Им уже 9 мая мало. Скоро по 3 раза в год будут шествия и парады устраивать.