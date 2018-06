В эфире телеканала CBS политолог Иэн Бреммер рассказал о вызывающем поведении американского президента Дональда Трампа на саммите G7 в Канаде, сообщает 5-tv.ru.

Trump tossed candies at Merkel, said "don’t say I never gave you anything": report https://t.co/wpHx1oxpMb pic.twitter.com/gbZl4nfQFE