В эфире телеканала CBS политолог Иэн Бреммер рассказал о вызывающем поведении американского президента Дональда Трампа на саммите G7 в Канаде, сообщает 5-tv.ru.
Trump tossed candies at Merkel, said "don’t say I never gave you anything": report https://t.co/wpHx1oxpMb pic.twitter.com/gbZl4nfQFE— The Hill (@thehill) 21 июня 2018 г.
Отмечается, что инцидент произошел во время подписания итогового коммюнике "Большой семерки". Якобы Дональд Трамп не спешил ставить свою подпись на документе, а канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо попытались надавить на главу Белого дома.
Президент США поднялся из-за стола, достал из кармана пиджака две жевательные конфеты Starbursts и бросил их в сторону Меркель со словами: "Вот, Ангела! И не говори, что я тебе ничего не даю".
По мнению политологов, произошедшее демонстрирует испортившиеся отношения как между странами, так и лично между их лидерами.
Комментарии
две жевательные конфеты Starbursts и бросил их в сторону Меркель со словами: "Вот, Ангела! И не говори, что я тебе ничего не даю"
Хорошая новость
надо было сосательные конфеты брать...
красавчик
какой милый дедок, а вкусные конфетки были?
Такое поведение президента - позор для любой страны.
Ну наш так себя не ведет, но позором для нашей страны является еще бОльшим
22.06.2018 13:04
- гость -
вы иронии не понимаете?
позор не наш, этот человек не умеет себя вести в приличном обществе,
за коренными американцами этот недостаток все замечают, так что особо огорчаться не стоит.
Такое поведение президента - позор для любой страны, кроме США. США великая мировая держава, которая контролирует весь мир и может указывать Меркель, у кого ей что покупать и что ей будет если она ослушается, фактически, своего господина
То, что Донни не получил от родителей воспитания - это не новость.
22.06.2018 13:09
- гость -
не перегибайте палку
Наш позором является для 1,5 % населения, которое является позором нашей страны
В сложившейся ситуации наш является позором на 70% не меньше.
22.06.2018 13:09
- гость -
Ты украинец?
Откуда 70% , их всего было 1,5 %. Позорных 1,5 %