Вторник, 26 Июнь, 11:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,95
€ 73,31
399867
20°
Обь
521см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган в Барнауле 23 июняЧемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Тепловизор и маркерное освещение: новинки от Volkswagen Touareg

, ИА "Амител"
Тепловизор, установленный в новом Touareg, моментально распознает в темноте людей и животных

Система ночного видения Night Vision сканирует пространство перед автомобилем и предупреждает водителя при возникновении опасной ситуации.

Новый Touareg оснащен инновационными системами, помогающими избежать опасные ситуации или минимизировать их последствия. Touareg является первой моделью Volkswagen, для которой доступна система помощи водителю при движении в темное время суток – Night Vision. Встроенный в переднюю часть автомобиля тепловизор регистрирует инфракрасное излучение, исходящее от людей и животных. Система моментально предупреждает водителя о пешеходах и животных, что значительно снижает вероятность возникновения опасной ситуации на плохо освещенных участках дороги.


Night Vision регистрирует инфракрасное излучение, исходящее от людей и животных на расстоянии от 10 до 130 метров от автомобиля. Когда объекты оказываются в зоне риска или перемещаются внутри нее, водитель получает предупреждение на приборной панели. 

Силуэты людей и животных, находящихся вне зоны риска, подсвечиваются желтым контуром на черно-белом изображении системы ночного видения. При попадании в опасную зону их подсветка меняется на красную. Если автомобиль движется со скоростью более 50 км/ч, при угрозе столкновения экран автоматически переключается в режим ночного видения, даже если система Night Vision неактивна на цифровой приборной панели. В случае возникновения опасности на скорости менее 50 км/ч при неактивном дисплее на панели инструментов загорается красный индикатор, который дублируется на опционально доступный проекционный дисплей. Параллельно активируется звуковое предупреждение. Одновременно с этим подключается система аварийного торможения Brake Assist.

Новый Touareg также оборудован матричными светодиодными фарами IQ. Light, которые краткими неослепляющими вспышками подсвечивают находящихся в опасной зоне пешеходов, чтобы дополнительно привлечь к ним внимание водителя. Эта функция маркерного освещения доступна только в сочетании с системой ночного видения Night Vision. Совместная работа системы Night Vision и светодиодных матричных фар позволяет предупреждать опасные ситуации и своевременно на них реагировать.

АлтайЕвроМоторс
г. Барнаул,
ул. Попова, 165
Подробности по телефону: 8 (3852) 23-00-00
Часы работы:
Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

26.06.2018 09:59
- гость -

хорошо для охоты...

0  0
26.06.2018 10:02
- гость -

на туареге на охоту? да и какая животина тебя будет на машине ближе 100 метров подпускать?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
10:51
Скупщики молока в Алтайском крае пошли на ценовой сговор 0
10:35
Время отдыхать: какой тур выбрать 0
10:32
Да, но: Томенко собрался улучшить качество работы властей Алтайского края 27
10:24
Количество фирм-однодневок в России снизилось до исторического минимума 4
10:14
Пропавшего без вести пенсионера ищут третий месяц в Алтайском крае 0
10:03
Землетрясения зафиксировали на Алтае и в Кузбассе 2
10:00
2ГИС сделал поиск по квартирам и подъездам 1
09:47
Будто другая планета: удивительную грозу с радугой засняли в Бийске 1
09:45
Алгоритм там, где ты захочешь: что и где возводит крупный застройщик 0
09:34
СМИ: Кадыров попросил Путина запустить скоростную магистраль в Грозный 19
09:23
Грозовой фронт оставил села Алтайского края без света 0
09:12
Вычеты по НДФЛ предлагают для россиян, которые будут копить себе на пенсию 12
09:02
Силуанов назвал средний размер пенсий в России в 2024 году 14
09:00
Тепловизор и маркерное освещение: новинки от Volkswagen Touareg 2
08:54
Сверхтяжелый транспортный самолет на замену Ан-124 разработают в России 1
08:38
Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году 6
08:22
Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу 12
08:17
БПЗ на "Дне сибирского поля": пони, сено в гранулах, содовая и лимонад 1
08:06
Как получить скидку при покупке квартиры в ЖК "Марс" 0
07:50
На сколько поднимут тарифы ЖКХ в Алейске с 1 июля 0
07:34
Молодая суперзвезда: лучшие фото великолепной Арианы Гранде 3
07:19
Чем опасны комары этим летом и привыкают ли они к репеллентам 7
07:03
Шестикомнатную квартиру-трансформер продают в центре Барнаула за 8 млн руб. 4
06:48
Блеск и шик прощания: выпускной бал в барнаульской 42-й гимназии 19
06:32
Главное украшение футбола: самые красивые фанатки чемпионата мира – 2018 4
06:17
В ожидании бури: жара с грозами и сильным ветром продолжается на Алтае 0
06:01
Томенко оценил ремонт дорог в Алтайском крае в 50 млрд рублей 5
05:03
Бродячие коровы стали причиной гибели 23 человек в Астраханской области 0
04:02
Путин подписал указ о создании военного "Сколково" в Анапе 6
03:06
Дзюба назвал причины поражения сборной России в матче с Уругваем 7
02:01
Две девочки погибли в закрытой на солнце машине в Ростовской области 1
01:02
Депутаты выступили за отмену уголовной ответственности за репосты 0
00:13
Черчесов назвал поражение от Уругвая полезной пощечиной 1
23:56
Пентагон презентовал треугольное колесо-трансформер 1
23:34
СМИ: российские футболисты провели тренировку сразу после игры с Уругваем 2
23:13
Почти 600 рейсов отменили в Аргентине из-за забастовки 0
22:56
Сборная России "всухую" проиграла футболистам из Уругвая 10
22:32
Соцсеть "ВКонтакте" ввела новые опросы 0
22:14
Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыган во Львове 2
21:55
СМИ сообщили о похищении сына ливийского дипломата в Киеве 0
21:34
Познер объяснил "агрессивность" россиян отрывом от советского прошлого 3
21:05
Сочинская выдра предсказала проигрыш сборной РФ в матче с Уругваем 1
20:52
В России могут создать сверхмощную ядерную торпеду 1
20:34
Цены на бензин снижаются в Москве третью неделю подряд 1
20:12
Назван новый состав российской сборной на матче против Уругвая 0
19:47
ЧП с "Барракудой" на Оби во время урагана могло стать очень серьезным – МЧС 8
19:38
Скворцова назвала увеличение пенсионного возраста залогом молодости 18
19:23
В Госдуму внесли закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи 0
19:08
Коротко о главном: ураган, политики-спортсмены и "золотое" топливо
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 июня
19:03
Синоптики не смогли определить силу урагана, пронесшегося над Барнаулом 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.