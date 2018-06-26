Система ночного видения Night Vision сканирует пространство перед автомобилем и предупреждает водителя при возникновении опасной ситуации.
Новый Touareg оснащен инновационными системами, помогающими избежать опасные ситуации или минимизировать их последствия. Touareg является первой моделью Volkswagen, для которой доступна система помощи водителю при движении в темное время суток – Night Vision. Встроенный в переднюю часть автомобиля тепловизор регистрирует инфракрасное излучение, исходящее от людей и животных. Система моментально предупреждает водителя о пешеходах и животных, что значительно снижает вероятность возникновения опасной ситуации на плохо освещенных участках дороги.
Night Vision регистрирует инфракрасное излучение, исходящее от людей и животных на расстоянии от 10 до 130 метров от автомобиля. Когда объекты оказываются в зоне риска или перемещаются внутри нее, водитель получает предупреждение на приборной панели.
Силуэты людей и животных, находящихся вне зоны риска, подсвечиваются желтым контуром на черно-белом изображении системы ночного видения. При попадании в опасную зону их подсветка меняется на красную. Если автомобиль движется со скоростью более 50 км/ч, при угрозе столкновения экран автоматически переключается в режим ночного видения, даже если система Night Vision неактивна на цифровой приборной панели. В случае возникновения опасности на скорости менее 50 км/ч при неактивном дисплее на панели инструментов загорается красный индикатор, который дублируется на опционально доступный проекционный дисплей. Параллельно активируется звуковое предупреждение. Одновременно с этим подключается система аварийного торможения Brake Assist.
Новый Touareg также оборудован матричными светодиодными фарами IQ. Light, которые краткими неослепляющими вспышками подсвечивают находящихся в опасной зоне пешеходов, чтобы дополнительно привлечь к ним внимание водителя. Эта функция маркерного освещения доступна только в сочетании с системой ночного видения Night Vision. Совместная работа системы Night Vision и светодиодных матричных фар позволяет предупреждать опасные ситуации и своевременно на них реагировать.
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Комментарии
хорошо для охоты...
на туареге на охоту? да и какая животина тебя будет на машине ближе 100 метров подпускать?