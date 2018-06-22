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Американский телеведущий высмеял угрюмых россиян на ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Ведущий подметил, что у русских обычно угрюмое настроение

Фото: кадр из видео

Американский телеведущий и комик Джимми Киммел во время эфира шоу Jimmy Kimmel Live высмеял угрюмых россиян, которые изо всех сил пытаются радушно встречать иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу.

Ведущий подметил, что у русских обычно угрюмое настроение. Поэтому редакторы программы продемонстрировали шуточный ролик, в котором россияне обучаются правильной улыбке.

На видеозаписи закадровый голос, имитируя русский акцент, рассказывает о трех персонажах, которые одеты в костюмы рабочих.

Диктор дает героям видеоролика несколько советов, как правильно улыбаться — думать о хороших вещах, прищуриваться, показывать зубы, а также радоваться, если "тебя не съел медведь".

Если все эти способы не приносят должного эффекта, то можно воспользоваться последним вариантом: "Взломайте свое лицо, как вы это делаете с компьютерами".

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.06.2018 13:26
- гость -

От таких десятилетий побед какое оно еще должно быть?

1  0
22.06.2018 13:29
- гость -

радоваться, если "тебя не съел медведь"
--------------

Через несколько лет в нашей стране те кого не съел медведь будут завидовать тем кого медведь съел

1  0
22.06.2018 13:34
гость

Взломайте свое лицо, как вы это делаете с компьютерами

Да, на фото типичные хаккеры

0  0
22.06.2018 13:35
гость


радоваться, если "тебя не съел медведь"
--------------

Да, у нас же практически каждый день кого-нибудь есть медведь

0  0
22.06.2018 13:37
гость



радоваться, если "тебя не съел медведь"
--------------

Через несколько лет в нашем мире те, кто не сгорит в ядерном угаре, будут завидовать тем, кого в России медведь съел

0  1
22.06.2018 13:39
гость

На фото явно советские граждане после десятилетий побед социализма

1  0
22.06.2018 13:41
гость

Это не фото из 90-х, тогда у челнока и бабы с мужиком с завода лица были еще угрюмей

0  0
22.06.2018 13:43
- гость -

22.06.2018 13:29
- гость - у Вас угрюмое выражение лица в этом коменте))

0  0
22.06.2018 13:44
Грантштейн

Смех без причины - признак дурачины, Жымми Киммел.

А если серьезно, то пускай просто на ютьюбе ролики про ЧМ в России посмотрит, их там уже тысячи. Все интуристы очень довольны, и в первую очередь радушием и гостеприимством хозяев.

0  0
22.06.2018 13:52
- гость -

народ России ест один медведь: медведпуты с партией "единаярррассэя"

0  0
22.06.2018 13:53
- гость -

Да, у нас же практически каждый день кого-нибудь есть медведь

----------------

И то верно. Медведи идут жрать народ...

http://i.yapx.ru/BnnEK.jpg

0  0
22.06.2018 13:54
- гость -

не стоит смотреть в рот каждому дурачку(кимелу) решившему высказать свое мнение

0  0
22.06.2018 13:55
- гость -

22.06.2018 13:53
- гость -
эти зверушки на медведя не похожи. белые мыши какие то

0  0
22.06.2018 13:56
- гость -

13:55, да они и должны быть чуть на медведя похоже, чуть на крысу

0  0
22.06.2018 14:03
гость


Народ России ненавидят только русофобы и западная либерастня, которая ест его своими санкциями. А те чиновники, которые уже подсели, воровали без ненависти к народу, просто по ошибке считая себя неприкасаемыми этим народом. Если еще есть такие они стопудово подсядут. И стопудово, что пришедшие им на смену русофобы и западная либерастня будет только хуже

0  0
22.06.2018 14:04
- гость -

22.06.2018 13:56
- гость -

массаж?

0  0
22.06.2018 14:08
- гость -

Народ России ненавидят только русофобы и западная либерастня
-------------

Серьёзно? Это русофобы хотят поднять пенсионный возраст, а либерастня уранила рубль, увеличила цену на бензин и коммунальные услуги и ещё НДС хочет увеличить?

0  0
22.06.2018 14:13
гость

22.06.2018 14:08
- гость -
Серьёзно? Это русофобы хотят поднять пенсионный возраст, а либерастня уранила рубль, увеличила цену на бензин и коммунальные услуги и ещё НДС хочет увеличить?
-------------

Абсолютно серьезно, это русофобы рвут санкциями Россию и западная либерастня санкциями уранила рубль, из-за чего увеличились цена на бензин и коммунальные услуги и ещё НДС теперь хотят увеличивать и поднимать пенсионный возраст. До санкций об этом никто даже не заикался. Русофобы, либерастня, плюс, возможно, есть провокаторы в Правительстве. Но, в любом случае, без санкций все сильно бы отличалось

0  0
22.06.2018 14:17
- гость -


- гость -
А вы знаете что миллиардер Борис Минц бежавший недавно в лондон из России, прихватил не только денежки банка "Открытие", но и денежки пенсионного фонда "Будущее". Его долги оцениваются в 25 миллиардов руб.

а тут пенсов дожать решили

0  0
22.06.2018 14:24
гость

Надеюсь Борис Минц сядет. Примечательно, что они все бегут в Лондон, медом им там намазано

0  0
22.06.2018 14:34
- гость -

а сколько таких минцов у России, не пересчитать...

0  0
22.06.2018 14:36
гость

Многих минцов в России уже пересчитали. Кого не успели, убежали в Лондон

0  0
22.06.2018 14:58
- гость -

с детства нас учили поговорке: смех без причины - признак дурачины))

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