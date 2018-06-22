Американский телеведущий и комик Джимми Киммел во время эфира шоу Jimmy Kimmel Live высмеял угрюмых россиян, которые изо всех сил пытаются радушно встречать иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу.
Ведущий подметил, что у русских обычно угрюмое настроение. Поэтому редакторы программы продемонстрировали шуточный ролик, в котором россияне обучаются правильной улыбке.
На видеозаписи закадровый голос, имитируя русский акцент, рассказывает о трех персонажах, которые одеты в костюмы рабочих.
Диктор дает героям видеоролика несколько советов, как правильно улыбаться — думать о хороших вещах, прищуриваться, показывать зубы, а также радоваться, если "тебя не съел медведь".
Если все эти способы не приносят должного эффекта, то можно воспользоваться последним вариантом: "Взломайте свое лицо, как вы это делаете с компьютерами".
Комментарии
От таких десятилетий побед какое оно еще должно быть?
радоваться, если "тебя не съел медведь"
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Через несколько лет в нашей стране те кого не съел медведь будут завидовать тем кого медведь съел
Взломайте свое лицо, как вы это делаете с компьютерами
Да, на фото типичные хаккеры
радоваться, если "тебя не съел медведь"
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Да, у нас же практически каждый день кого-нибудь есть медведь
радоваться, если "тебя не съел медведь"
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Через несколько лет в нашем мире те, кто не сгорит в ядерном угаре, будут завидовать тем, кого в России медведь съел
На фото явно советские граждане после десятилетий побед социализма
Это не фото из 90-х, тогда у челнока и бабы с мужиком с завода лица были еще угрюмей
22.06.2018 13:29
- гость - у Вас угрюмое выражение лица в этом коменте))
Смех без причины - признак дурачины, Жымми Киммел.
А если серьезно, то пускай просто на ютьюбе ролики про ЧМ в России посмотрит, их там уже тысячи. Все интуристы очень довольны, и в первую очередь радушием и гостеприимством хозяев.
народ России ест один медведь: медведпуты с партией "единаярррассэя"
Да, у нас же практически каждый день кого-нибудь есть медведь
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И то верно. Медведи идут жрать народ...
не стоит смотреть в рот каждому дурачку(кимелу) решившему высказать свое мнение
22.06.2018 13:53
- гость -
эти зверушки на медведя не похожи. белые мыши какие то
13:55, да они и должны быть чуть на медведя похоже, чуть на крысу
Народ России ненавидят только русофобы и западная либерастня, которая ест его своими санкциями. А те чиновники, которые уже подсели, воровали без ненависти к народу, просто по ошибке считая себя неприкасаемыми этим народом. Если еще есть такие они стопудово подсядут. И стопудово, что пришедшие им на смену русофобы и западная либерастня будет только хуже
22.06.2018 13:56
- гость -
массаж?
Народ России ненавидят только русофобы и западная либерастня
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Серьёзно? Это русофобы хотят поднять пенсионный возраст, а либерастня уранила рубль, увеличила цену на бензин и коммунальные услуги и ещё НДС хочет увеличить?
22.06.2018 14:08
- гость -
Серьёзно? Это русофобы хотят поднять пенсионный возраст, а либерастня уранила рубль, увеличила цену на бензин и коммунальные услуги и ещё НДС хочет увеличить?
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Абсолютно серьезно, это русофобы рвут санкциями Россию и западная либерастня санкциями уранила рубль, из-за чего увеличились цена на бензин и коммунальные услуги и ещё НДС теперь хотят увеличивать и поднимать пенсионный возраст. До санкций об этом никто даже не заикался. Русофобы, либерастня, плюс, возможно, есть провокаторы в Правительстве. Но, в любом случае, без санкций все сильно бы отличалось
- гость -
А вы знаете что миллиардер Борис Минц бежавший недавно в лондон из России, прихватил не только денежки банка "Открытие", но и денежки пенсионного фонда "Будущее". Его долги оцениваются в 25 миллиардов руб.
а тут пенсов дожать решили
Надеюсь Борис Минц сядет. Примечательно, что они все бегут в Лондон, медом им там намазано
а сколько таких минцов у России, не пересчитать...
Многих минцов в России уже пересчитали. Кого не успели, убежали в Лондон
с детства нас учили поговорке: смех без причины - признак дурачины))