Повышение НДС и потребительских цен снизит уровень реальных доходов россиян и скажется на их покупательной способности, пишет URA.RU.
Такое мнение выразили в группе "Русагро", которая является одним из крупнейших производителей мяса в России.
В компании уверены, что повышение налога на добавленную стоимость в конечном итоге отразится на снижении спроса на такие продукты, как мясо.
Причем, как отмечается, в России потребитель начинает экономить на продуктах в последнюю очередь.
Более того, рост НДС может привести к замедлению деловой активности и снижению темпов ВВП.
Напомним, 14 июня глава правительства России Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18% до 20%.
Комментарии
У нас и до повышения НДС цены росли и не на 2 % а в разы больше
НДС поднимут на 25, а вырастут на все 5-8. Бычья страна.
да-да , тренд рационального потребления продолжится ))
Мы не будем. У нас больше своих продуктов, а вот производители будут утилизировать свой товар скоропортящийся
Еще бы)
Владельцы “Мираторга” Александр и Виктор Линники имеют непростую фамилию.
Жена премьер-министра РФ Светлана Медведева в девичестве тоже была Линник.