Фото: Авто ретро клуб "Колёса Истории"
22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, барнаульцы пришли к Мемориалу Славы, чтобы почтить память погибших на фронте. Инициаторами акции стали участники военно-исторического клуба "Воин-Сибиряк" совместно с членами авто ретро клуба "Колеса истории". Пришедшие возложили цветы и почтили военным караулом память всех погибших в той войне.
По словам организаторов, кроме них на площадь в тот момент пришли лишь два молодых человека, которые зажгли свечу.
"Даже если всего лишь двое помнят, что сегодня за день, значит, память не исчезла", — считают в сообществе авто ретро клуба "Колёса истории".
Комментарии
Ну так то надо было в 4 утра по москве
Память и скорбь не в тренде в Рашепутии
22.06.2018 11:54
- гость -
Прекратите называть мою страну таким словом.