Иллюстрация: barnaul.org
Перекрытие участка улицы Гоголя в центре Барнаула будет продлено до конца июня, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"Это связано с непредвиденными неблагоприятными погодными условиями при проведении работ по строительству сети ливневой канализации. Перекрытие участка улицы Гоголя от дома №46а до проспекта Ленина продлено до 20:00 30 июня", — уточняют в мэрии.
Отметим, что в связи с ремонтными работами было изменено движение автобусов №20, №55, №60, №47, №109, №109оп, №40.
Комментарии
Напишите, пожалуйста, а что с ул. Ядринцева? Когда по ней откроют 41 маршрут?