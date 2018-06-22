С 30 июня по 1 июля на озере Сайкино в Калманском районе (район поселка Новый) впервые пройдет слет семейных пар краевого студенческого отряда "Алтай".
"Студенческие отряды Алтайского края объединили сотни семейных пар, в которых традиции студенческих отрядов передаются из поколения в поколение, – рассказывает Маргарита Котовщикова, руководитель Алтайского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды". – Мы гордимся целыми семейными династиями, прошедшими школу студенческих отрядов. Семейный слет – это площадка для встречи семей разных поколений. Мы приглашаем ветеранов движения, бойцов действующих студенческих отрядов. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке".
В программе слета – спортивные соревнования, семейный пикник, игры для детей. Движение студенческих отрядов начало свое развитие с Алтайского политехнического института. На протяжении 55 лет через студотрядовскую школу прошли десятки тысяч политехников, а некоторые заключили семейные союзы на всю жизнь.
Заезд участников — 30 июня с 9.00 часов
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Свингеры что ли собираются?