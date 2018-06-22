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Барнаульского перевозчика обязали выплатить компенсации двум женщинам, на которых наехал автобус после того, как они не успели попасть в салон транспортного средства.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в январе 2017 года водитель, управляя автобусом маршрута № 35, двигаясь по улице Германа Титова, допустил наезд на женщин, которые не успели сесть в автобус, так как после высадки пассажиров он закрыл двери и резко начал движение в непосредственной близости от них.
"В результате дорожно-транспортного происшествия одна женщина получила телесные повреждения, причинившие легкий вред ее здоровью, другая получила телесное повреждение, не причинившее вреда её здоровью", — указывают в правоохранительном ведомстве.
Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения и оштрафовали на пять тысяч рублей.
Также Железнодорожный районный суд Барнаула постановил взыскать в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда 25 000 рублей и 7000 рублей соответственно.
Представители перевозчика пытались оспорить это решение, но коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда не изменила вердикт.
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