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Емкости из-под горючего взорвались и загорелись на заводе в Алейске

, ИА "Амител"
Предварительной причиной ЧП называется нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования

Фото: vk.com/incident_brn

Пожар произошел утром 22 июня на предприятии в Алейске на улице Сердюка, сообщает "Катунь 24", ссылаясь на данные ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. По имеющимся данным, взорвались и загорелись две емкости из-под горючего.

В качестве предварительной причины пожара называется нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В ликвидации возгорания были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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