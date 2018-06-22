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Пожар произошел утром 22 июня на предприятии в Алейске на улице Сердюка, сообщает "Катунь 24", ссылаясь на данные ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. По имеющимся данным, взорвались и загорелись две емкости из-под горючего.
В качестве предварительной причины пожара называется нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
В ликвидации возгорания были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.
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