9 мая, когда вся Россия празднует День Победы, кажется, что о Великой Отечественной войне ее жители будут помнить вечно. 21 июня 2018 года, накануне другой памятной даты, корреспонденты Amic.ru на улицах Барнаула спросили у молодых людей, знают ли они, что произошло 22 июня.
Опрос мы проводили среди молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Думаем, что результат получился показательным. Признаемся сразу: некоторые ответы участников опроса корреспондентов сразили наповал.
Корреспондент: Знаете ли вы, чем ознаменована дата 22 июня? Почему в России помнят этот день?
Анна и Юлия, 17 лет: "22 июня? Что-то историческое произошло? Какая-то война? Кажется, 41-45 года?"
Екатерина, 25 лет: "В этот день началась Великая Отечественная война".
Даниил, 15 лет: "День солнцестояния? Нет? С журналистикой что-нибудь связано?
Анна, 15 лет: "Это День семьи, любви и верности".
Алексей, 16 лет: "Конечно, знаю. День начала Великой Отечественной войны".
Екатерина, 22 года: "22 июня... Это с историческим связано? Даже не помню.."
Светлана, 22 года: "Окончание гражданской войны. Точно, что-то связано с гражданской войной. Началась она 12-го, может, её окончание."
Марина, 18 лет и Ксения, 17 лет: "В этот день война началась в 1941-м году."
Дарья, 15 лет: "День рождения Ленина!"
Игорь, 20 лет: "Нападение Германии на Советский Союз."
Между тем в Барнауле сегодня, 22 июня, в 4 утра около Мемориала Славы прошла акция в честь памяти погибших в Великой Отечественной войне. Сюда пришли участники военно-патриотического клуба "Воин-Сибиряк", авто ретро клуба "Колёса истории", а также двое молодых людей, которые зажгли свечу. По этому поводу организаторы акции сказали: "Даже если всего лишь двое помнят, что сегодня за день, значит, память не исчезла".
Лада Холстинина, Оксана Колбасова
Комментарии
Что случилось 22 июня?
1889 год. Германия первой в Европе вводит пенсии по старости. (А вот в России до 1861 года процветала торговля людьми и рабство.)
1910 год. Открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия Фридрихсхафен-Дюссельдорф
в твоих любимых штатах еще в 60-х годах прошлого столетия негров продолжали угнетать.
В совке
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Крестьяне же паспортов не имели, и в период с 1935 по 1974 им и вовсе не разрешалось покидать свой колхоз, уезжать в другую местность. По различным данным численность крестьян разного возраста на 1970 год составляла около 50 млн. человек (а это около 20,5 % от всего населения страны). Им не разрешалось покидать свое село более, чем на 30 дней, и при этом для выезда к родным требовалось брать соответствующее разрешение (справку) в сельсовете.
22.06.2018 12:50
- гость -
20 декабря 1956 года сегрегацию на городских автобусных маршрутах в штатах Алабама и Луизиана отменили законодательно.
Но фактически такое положение сохранялось в отдельных городах юга США до 1970-х гг.
Привет вам, толерастик)
колхознику всего лишь справку, не надо было делать паспорт, получать прописку. И таки ребята в часовых часах запутались, 5 часов еще накинуть надо было