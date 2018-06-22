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Барнаульский завод АТИ будет выпускать продукцию для Mercedes и Volvo

, ИА "Амител"
Продукция предназначена для мировых производителей грузовых автомобилей. Это концерны Mercedes, Volvo, MAN

Новый цех на барнаульском заводе АТИ открыли 21 июня. Теперь предприятие будет выпускать безасбестовые тормозные колодки для грузового транспорта. В проект было вложено около 50 млн рублей инвестиций, рассказал гендиректор завода Артем Шамков.

На торжественном открытии, организованном при помощи Event-агентства FM-Продакшн, присутствовали первые политические лица края, а также представители делового сообщества региона. Почетные гости — врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко и сопредседатель всероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Недорослев.

Правильной дорогой

"Особенно хотел бы обратить ваше внимание: несмотря на то, что наш край позиционируют как сельскохозяйственный, у нас очень мощная промышленность. Поскольку продукция не просто импортозамещающая, она имеет большой экспортный потенциал", — заявил сопредседатель всероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Недорослев.

Врио губернатора Виктор Томенко подчеркнул, что "очень важно, что этот проект реализовывался по основным идеологическим векторам, которые сформулированы в программе развития промышленности Алтайского края".

"И сформулированы они в соответствии с основными идеями, которые идут от руководства страны. Идеи модернизации, высокой культуры производства, экологичности производства и технологического процесса и, конечно, вовлеченность в реализацию планов по импортозамещению", — подчеркнул врио главы региона.

Проект реализовывался по программе импортозамещения, в него было вложено порядка 50 млн рублей инвестиций. Необходимость и важность безасбестового производства на Алтае усиливается спросом на внешнем рынке. Асбест по многим причинам запрещен в Европе, США, Канаде.

"Мы запустили цех, потому что мы понимаем, что происходит в мире. Во многих странах Европы, Канаде и США асбест запрещен. И идет тренд на замену асбеста на безасбестовые материалы. На первом этапе готовая продукция будет предназначена для вторичного рынка безасбестовых тормозных колодок таких мировых производителей грузовых автомобилей и автобусов, как MAN, Mercedes, Volvo и других", — рассказал гендиректор предприятия Артем Шамков.

Далеко идущие планы

Что касается асбестовой продукции, то завод от нее отказываться не собирается. Она пользуется спросом на рынке России и стран СНГ. Тем более что асбестовая продукция является ключевой для завода.

Однако в планах руководства продолжить заданный вектор и расширять линейку экологичных продуктов. "Собираемся наращивать в других направлениях производство безасбестовой продукции. Следующий этап (есть уже план действий и мероприятий) — запустить производство безасбестового паронита. Это тоже наша классическая продукция, которую предприятие производит с советских времен. Думаю, в начале следующего года мы уже сможем поприсутствовать на открытии нового цеха. И также есть определенные далеко идущие планы, но об этом позже", — добавил Артем Шамков.

Также Шамков отметил, что новый цех рассчитан на выпуск тормозных колодок на сумму 200 млн рублей в год. Для выхода на полную мощность понадобится пара лет.

"Мы хотим показать мировым производителям настоящий качественный российский продукт и тем самым сместить фокус от импортозамещения к реализации несырьевого экспорта нашей страны. За последние несколько лет в модернизацию нашего предприятия было вложено более 300 миллионов рублей. И, безусловно, курс будет продолжен и нацелен на производство качественной высокотехнологичной продукции", — резюмировал гендиректор.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.06.2018 13:07
- гость -

НУ если учесть, что долговечные вещи сейчас делать невыгодно, то и АТИ-шная продукция ко двору.

0  0
22.06.2018 13:10
Гость

Без очков по ходу солидности не хватает хозяевам

0  0
22.06.2018 13:21
- гость -

Едроботы! Тут про врио. Налетай!

0  0
22.06.2018 13:22
- гость -

Что-то слабо верится, что такие монстры как Mercedes, Volvo, MAN не умеют сами производить тормозные колодки. Скорее всего это очередное грязное производство, типа асбеста.

0  0
22.06.2018 13:28
- гость -

Производство в России становится выгодным в следствии обесценивания рубля и дешевой рабочей силы.

0  0
22.06.2018 13:34
- гость -

Теперь предприятие будет выпускать кашерные тормозные колодки. (судя по попу на фото)

0  0
22.06.2018 13:39
Грантштейн

А MAN, Mercedes, Volvo знают, что АТИ будет для них что-то производить?)

0  0
22.06.2018 13:44
- гость -

И за тормозные колодки
Прочёл семь мощнейших молитв.
Онуфрий молился отлично,
Но он не учёл одно:
Не помогают молитвы,
Если водитель в говно.

0  0
22.06.2018 14:01
- гость -

"Мы хотим показать мировым производителям ...."

Цена? Цена сопоставима с оналогами из Китая и Южной Америки?
(или все преимущества: освещена РПЦ)

0  0
22.06.2018 14:34
- гость -

"...предназначена для вторичного рынка ..."
т.е. страны типа Россия, где главное цена и долговечность, а значит асбест.

Во что вбухали 50 млн? Показуха, очковтерательство, PR.
"Догоним и перегоним!"
"В переди планеты всей!"
"Мы хотим показать мировым производителям ...."

0  0
22.06.2018 14:46
- гость -

Ты - пустозвон. Я не люблю!
Ты обещал много чего,
(короче)
Не скучай, смотри футбол.

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