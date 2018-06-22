Новый цех на барнаульском заводе АТИ открыли 21 июня. Теперь предприятие будет выпускать безасбестовые тормозные колодки для грузового транспорта. В проект было вложено около 50 млн рублей инвестиций, рассказал гендиректор завода Артем Шамков.

На торжественном открытии, организованном при помощи Event-агентства FM-Продакшн, присутствовали первые политические лица края, а также представители делового сообщества региона. Почетные гости — врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко и сопредседатель всероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Недорослев.

Правильной дорогой

"Особенно хотел бы обратить ваше внимание: несмотря на то, что наш край позиционируют как сельскохозяйственный, у нас очень мощная промышленность. Поскольку продукция не просто импортозамещающая, она имеет большой экспортный потенциал", — заявил сопредседатель всероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Недорослев.

Врио губернатора Виктор Томенко подчеркнул, что "очень важно, что этот проект реализовывался по основным идеологическим векторам, которые сформулированы в программе развития промышленности Алтайского края".

"И сформулированы они в соответствии с основными идеями, которые идут от руководства страны. Идеи модернизации, высокой культуры производства, экологичности производства и технологического процесса и, конечно, вовлеченность в реализацию планов по импортозамещению", — подчеркнул врио главы региона.

Проект реализовывался по программе импортозамещения, в него было вложено порядка 50 млн рублей инвестиций. Необходимость и важность безасбестового производства на Алтае усиливается спросом на внешнем рынке. Асбест по многим причинам запрещен в Европе, США, Канаде.

"Мы запустили цех, потому что мы понимаем, что происходит в мире. Во многих странах Европы, Канаде и США асбест запрещен. И идет тренд на замену асбеста на безасбестовые материалы. На первом этапе готовая продукция будет предназначена для вторичного рынка безасбестовых тормозных колодок таких мировых производителей грузовых автомобилей и автобусов, как MAN, Mercedes, Volvo и других", — рассказал гендиректор предприятия Артем Шамков.

Далеко идущие планы

Что касается асбестовой продукции, то завод от нее отказываться не собирается. Она пользуется спросом на рынке России и стран СНГ. Тем более что асбестовая продукция является ключевой для завода.

Однако в планах руководства продолжить заданный вектор и расширять линейку экологичных продуктов. "Собираемся наращивать в других направлениях производство безасбестовой продукции. Следующий этап (есть уже план действий и мероприятий) — запустить производство безасбестового паронита. Это тоже наша классическая продукция, которую предприятие производит с советских времен. Думаю, в начале следующего года мы уже сможем поприсутствовать на открытии нового цеха. И также есть определенные далеко идущие планы, но об этом позже", — добавил Артем Шамков.

Также Шамков отметил, что новый цех рассчитан на выпуск тормозных колодок на сумму 200 млн рублей в год. Для выхода на полную мощность понадобится пара лет.

"Мы хотим показать мировым производителям настоящий качественный российский продукт и тем самым сместить фокус от импортозамещения к реализации несырьевого экспорта нашей страны. За последние несколько лет в модернизацию нашего предприятия было вложено более 300 миллионов рублей. И, безусловно, курс будет продолжен и нацелен на производство качественной высокотехнологичной продукции", — резюмировал гендиректор.