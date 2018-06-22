Фото: tvc.ru
Житель Рубцовска подвергся нападению ядовитой змеи, когда отдыхал на берегу Егорьевского озера с семьей, сообщает "Алтайская правда".
Известно, что змея укусила 26-летнего мужчину за ногу. Рубцовчанину был введен антидот. В данный момент он находится в больнице под наблюдением медиков.
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Ранее сообщалось, что в мае этого года в Бийске были госпитализированы два человека, которых также укусили змеи.
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