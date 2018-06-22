Вуз Прохорова назвали "рассадником либерализма" и лишили аккредитации

Отзыв государственной аккредитации у Московской школы социальных и экономических исследований (МВШСЭН, Шанинка) может быть связан с излишним вниманием спецслужб к работе учебного заведения, пишет URA.RU со ссылкой на The Bell.
Источники The Bell утверждают, что в последнее время ФСБ считала Шанинку "рассадником либерализма" из-за контактов школы с зарубежными вузами.
Об отзыве аккредитации школы стало известно в четверг, 21 июня. В Рособрнадзоре пояснили, что экспертная комиссия, изучавшая работу Шанинки, нашла многочисленные нарушения. Среди них: отсутствие необходимой квалификации у педагогов, нарушение в организации практики студентов и несоответствие ряда учебных программ государственным стандартам.
Позже ректор Шанинки Сергей Зуев заявил, что учебное заведение продолжит работу, несмотря на решение надзорного ведомства.
В свою очередь, в Рособрнадзоре отметили, что теперь Шанинка не сможет выдавать дипломы государственного образца и предоставлять студентам отсрочку от армии, сообщает "Интерфакс".
По мнению собеседников The Bell, в самом учебном заведении, Шанинка является объектом пристального внимания Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. В частности, один из сотрудников МВШСЭН уверен, что ФСБ считает школу слишком независимой и часто контактирующей с зарубежными университетами. По его мнению, спецслужбы воспринимают вуз как "настоящий рассадник либерализма".
МВШСЭН была основана в 1995 году. Одним из ее основателей и первым ректором стал британский социолог Теодор Шанин (от его фамилии позже образовалось неформальное название школы). Шанинка вела совместные учебные программы с университетом Манчестера, благодаря которым студенты получали сразу два диплома — российский и британский. В числе учредителей школы — "Благотворительный фонд культурных инициатив" Михаила Прохорова и Фонд "Института экономической политики имени Егора Гайдара". По данным The Bell, в 2015 году Шанинка заняла первое место в рейтинге выпускников с самыми высокими зарплатами.
Комментарии
давно пора прикрыть все эти лапшевесные рассадники русофобии, и вообще почистить все ВУЗы от нисневичей-минтусовых-рыжковых и остальных птенцов 90-х, которые засерают студентам мозги либерастно-русофобскими идеями и готовят из них прозападную пятую колонну.