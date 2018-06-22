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Кадыров пригрозил иностранным политикам "смертью" от "меча российского"

, ИА "Амител"
"Политикам, любящим высказывать угрозы, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков", - написал глава Чечни

Фото: abcnews.go.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в соцсетях посоветовал иностранным политикам, которые угрожают России, более внимательно изучить историю.

В пример Кадыров привел Адольфа Гитлера. "Гитлер намеревался за несколько месяцев поставить нашу страну на колени, уничтожить полностью армию, авиацию, флот, устроить военный парад  на Красной площади. Фюрер глубоко заблуждался. Ему вскружили голову результаты первых месяцев войны, когда фронт двигался на восток, Советская Армия один за другим оставляла города... Гитлер, как и Наполеон, думал, что главное — дойти до Москвы", — написал Кадыров.

"Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков", — подчеркнул глава Чечни. 

"Иначе их имена навечно будут занесены в список тех, кто поднял меч на Россию и от меча российского погиб", — добавил Кадыров. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.06.2018 13:44
Игорь Крих_mailru

Вполне достойный ответ. Я и сам так бы сказал. И политикам иногда рекомендую так отвечать. Правда я сомневаюсь, что это речь Кадырова, а не его пресс-службы, уж больно гладко.

0  0
22.06.2018 13:49
- гость -

Большинство войн Россия выиграла, не военным мастерством. А из за того что захватчикам просто не повезло с погодой

0  0
22.06.2018 13:51
- гость -

он, интересно, головы российским солдатам чем резал? мечом?

0  0
22.06.2018 13:51
- гость -

А какие политики угрожают России? Пиарится джигит, московский белый царь старый стал, осадить джигита не может

0  0
22.06.2018 13:55
- гость -

22.06.2018 13:49
- гость -
Большинство войн Россия выиграла, не военным мастерством. А из за того что захватчикам просто не повезло с погодой

Больше скажу, история России , это история захватнических войн, за исключением Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.

0  0
22.06.2018 14:00
Грантштейн

22.06.2018 13:49
- гость -
Да-да)
Неожиданно зима наступала?

22.06.2018 13:55
- гость -
Вы уже постили сегодня портянку, которую высосали непонятно откуда. Вы про пиндосов запостите списочек. И про Германию, учинившую 2 мировые войны. И про Францию с Англией, с их колониями.
Давай-давай, пости.

0  0
22.06.2018 14:04
- гость -

Единственная надежда России только на ядерное оружие, но с 1998 г. Россия ни произвела ни грамма оружейного плутония.

0  0
22.06.2018 14:14
- гость -

22.06.2018 14:00
Грантштейн
22.06.2018 13:49


22.06.2018 13:55
- гость -
Вы уже постили сегодня портянку, которую высосали непонятно откуда. Вы про пиндосов запостите списочек. И про Германию, учинившую 2 мировые войны. И про Францию с Англией, с их колониями.
Давай-давай, пости.

Здесь про Россию речь, А про Германию, Францию и Англию это отдельная история, в истории этих стран полно колониальных захватнических войн, но что то я не слышал выступлений современных политиков этих стран с угрозами в отношении нашей страны.

0  0
22.06.2018 14:22
- гость -

22.06.2018 14:14
- гость -
значит вы оглохли и ослепли.

0  0
22.06.2018 14:25
- гость -


Да-да)
Неожиданно зима наступала?

Если вы почитаете про те зимы то узнаете что они были аномально холодными как любят сейчас выражаться.
И когда просчеты захватчиков насчет климата в России стали военной заслугой России и ее мастерством???

0  0
22.06.2018 14:28
- гость -

и еще большой вопрос была бы жизнь хуже чем сейчас если бы СССР проиграл войну, а то с такими подвижками спец. лагеря не за горами

0  0
22.06.2018 14:30
- гость -


22.06.2018 14:25
- гость -
Прям все 5 зим? 1941, 1942, 1943, 1944 и 1945? Как не повезло-то... Наши как-то справлялись, а бедненькие буржуйчики помёрзли)

0  0
22.06.2018 14:31
- гость -


22.06.2018 14:28
- гость -
Твоих родителей добренькие западные цивилизаторы сожгли бы в крематории в лагере смерти, и ты бы не имел возможности сейчас постить ахинею.

0  0
22.06.2018 14:32
- гость -

22.06.2018 14:25
- гость -

Да-да)
Неожиданно зима наступала?

Если вы почитаете про те зимы то узнаете что они были аномально холодными как любят сейчас выражаться.
И когда просчеты захватчиков насчет климата в России стали военной заслугой России и ее мастерством???

Военное мастерство? А ха-ха! Ну в вообще-то Тарутинский маневр 1812 года, как военное мастерство Кутузова , это да гениальная операция, а какое мастерство жорки жукова, лобовые атаки с максимальным преимуществом в живой силе, и потерями 1 к 4

0  0
22.06.2018 14:34
- гость -

Твоих родителей добренькие западные цивилизаторы сожгли бы в крематории в лагере смерти, и ты бы не имел возможности сейчас постить ахинею.
_____________
В параллельную реальность летал? или по другому просто быть не может? ахинею вы несете которую вам в голову вбили с детства, а провести анализ и просто подумать логически интеллект не позволяет?

0  0
22.06.2018 15:01
- гость -


22.06.2018 14:34
- гость -
А, так вы из семейки предателей-хиви? Полицаями служили? Нам с вами не по пути, дружок.

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