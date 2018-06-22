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Ученые АлтГТУ назвали вероятного победителя чемпионата мира по футболу

, ИА "Амител"
Страна-победитель рассчитывалась при помощи специальной программы

Специальная программа, разработанная учеными АлтГТУ в области машинного обучения "Нейро-Аналитик", рассчитала, что с вероятностью 68% чемпионом мира по футболу станет команда Бразилии.

Собранные данные – статистика прошедших чемпионатов, рейтинг команды, ставки букмекеров, уровень и стоимость игроков, заслуги в лиге чемпионов и др. На этих данных был обучен ансамбль нейронных сетей. Достоверность результатов созданная модель проверяла уже по состоявшимся играм чемпионата.

"Конечно, нейронные сети не могу учитывать ряд внешних или случайных факторов, таких как погода или травмы игроков. Однако точно определить правильность прогноза мы сможем только 15 июля", – отмечают на факультете информационных технологий АлтГТУ.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.06.2018 13:20
- гость -

время покажет, но что то 68% маловато для точности.

0  0
22.06.2018 13:21
гость

Походу Хорватия

0  0
22.06.2018 13:34
- гость -

Специальная программа учёных Алт ГТУ основа которой забродившая облепиха?

0  0
22.06.2018 13:34
гость

Многие уже сборные посмотрел. Пока что лучшими видятся испанцы.

0  0
22.06.2018 13:41
Грантштейн

Вот вообще не факт.
Аргентина вон уже практически домой поехала.

0  0
22.06.2018 13:43
- гость -

ставки букмекеров

надо было еще живность учесть. которую тупоголовые владельцы используют для предсказания результатов

0  0
22.06.2018 13:49
- гость -

В истории есть случаи, когда команды выигрывали благодаря мат.расчетам
Пример "Человек, который изменил все"

0  0
22.06.2018 13:50
Алекс

Да тут вообще не понятно кто выиграет. Признанные фавориты не показывают какой-то внятной игры...но как показывает практика предыдущих турниров, в отличии от Евро, на мире не было случайных победителей (Дания, Греция)..поэтому сложно что-то говорить пока второй тур не завершен (можем еще Германии лишиться)

0  0
22.06.2018 13:53
- гость -

ТОЛЬКО РОССИЯ!!!

0  0
22.06.2018 13:57
Гость

Россия!!! Великая страна Победитель!!!

0  0
22.06.2018 14:24
!

после фразы "ученые алтгту" дальше можно не читать

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22.06.2018 14:48
- гость -

22.06.2018 13:49
- гость -
вообще-то, они в этом фильме проиграли финал, еслифчо.

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