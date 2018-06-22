Специальная программа, разработанная учеными АлтГТУ в области машинного обучения "Нейро-Аналитик", рассчитала, что с вероятностью 68% чемпионом мира по футболу станет команда Бразилии.
Собранные данные – статистика прошедших чемпионатов, рейтинг команды, ставки букмекеров, уровень и стоимость игроков, заслуги в лиге чемпионов и др. На этих данных был обучен ансамбль нейронных сетей. Достоверность результатов созданная модель проверяла уже по состоявшимся играм чемпионата.
"Конечно, нейронные сети не могу учитывать ряд внешних или случайных факторов, таких как погода или травмы игроков. Однако точно определить правильность прогноза мы сможем только 15 июля", – отмечают на факультете информационных технологий АлтГТУ.
Комментарии
время покажет, но что то 68% маловато для точности.
Походу Хорватия
Специальная программа учёных Алт ГТУ основа которой забродившая облепиха?
Многие уже сборные посмотрел. Пока что лучшими видятся испанцы.
Вот вообще не факт.
Аргентина вон уже практически домой поехала.
ставки букмекеров
надо было еще живность учесть. которую тупоголовые владельцы используют для предсказания результатов
В истории есть случаи, когда команды выигрывали благодаря мат.расчетам
Пример "Человек, который изменил все"
Да тут вообще не понятно кто выиграет. Признанные фавориты не показывают какой-то внятной игры...но как показывает практика предыдущих турниров, в отличии от Евро, на мире не было случайных победителей (Дания, Греция)..поэтому сложно что-то говорить пока второй тур не завершен (можем еще Германии лишиться)
ТОЛЬКО РОССИЯ!!!
Россия!!! Великая страна Победитель!!!
после фразы "ученые алтгту" дальше можно не читать
22.06.2018 13:49
- гость -
вообще-то, они в этом фильме проиграли финал, еслифчо.