Министерство обороны России в День памяти и скорби опубликовало оцифрованные копии рассекреченных документов о первых боях Великой Отечественной войны.
"Сегодня, в День памяти и скорби, на официальном сайте военного ведомства размещен уникальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия — Великой Отечественной", — отметили в Минобороны.
Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны, в том числе директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявших на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии.
В Минобороны подчеркнули, что особого внимания заслуживает рассекреченная копия рукописного Боевого приказа Народного Комиссара Обороны №2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленного начальником Генштаба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны — в 7:15 утра.
На сайте ведомства опубликована оцифрованная трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса".
"Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие её лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи", — подчеркнули в ведомстве.
Комментарии
Россия лицемерно присвоила себе победу над Германией, а задайте себе вопрос смогла ли она это сделать без антанты и лендлиза из США?