"Хочу жить на пенсии, а не умереть на работе", "Пенсионная реформа — обман граждан страны", "Не вы давали, не вам забирать" – с такими лозунгами вышли на пикет против повышения пенсионного возраста более 300 барнаульцев. Акция протеста прошла на площади Свободы в пятницу, 22 июня.
"Я думаю, что наше мнение будет услышано. Посмотрим на реакцию власти. Не исключено, что будут еще какие-то акции", — прокомментировал и.о. председателя Алтайского краевого объединения профсоюзов Иван Панов.
Он добавил, что пикет заявлялся на 300 человек, но здесь "однозначно больше". Основная масса участников — члены профсоюзов. Это медики, педагоги, госслужащие, работники промышленных предприятий. Но были на пикете и просто жители.
Видео: Александра Черданцева/Amic.ru
Формат пикета не предполагает публичных выступлений, но возмущенных выкриков из толпы было много. Ругали власть, призывали чиновников и депутатов учить и лечить своих детей в России, а не за границей, просили оставить имеющийся пенсионный возраст (55 для женщин и 60 для мужчин).
"Если денег не хватает, то пусть в своих карманах-то поищут. Настроили себе домов, а мы должны работать до смерти. Особенно мужики, вы посмотрите, как они себя чувствуют в таком возрасте. Да они до пенсии не доживают, сейчас помирать начнут, когда новости ваши о повышении пенсионного возраста прочитают", — сказал кто-то в толпе.
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Корреспондент портала Amic.ru пообщался с несколькими участниками. Все в негодовании, все недовольны, некоторые рассказывали о себе со слезами на глазах. Вот что они говорили:
- "Я работаю медсестрой, мне 50 лет, мне уже тяжело ходить на участок, кружится голова, болит нога, инвалидности нет. В 60 лет я уже буду недееспособна на работе. Что мне потом, ложиться и умирать? Сейчас люди пенсионного возраста работают только для того, чтобы было на что купить таблетки. Чтобы вы знали, мой оклад — 3500 рублей плюс 5000 президентский и плюс стажевые. Это 15 тысяч рублей. Выживут они (инициаторы реформы — прим. ред.) на эти деньги?" - Анна, медсестра, 50 лет.
- "Люди ждут пенсию, чтобы получить эти несчастные девять тысяч, чтобы зубы себе сделать, чтобы внуку подарок купить. На такие низкие зарплаты мы не можем себе позволить качественное питание, качественную медицину, нормальный отдых. Посмотрите, как мы одеты. О какой работоспособности после 60 лет они говорят? Конечно, они могут сидеть у себя в правительстве до 70-80 лет. А мы — быдло, с которым можно так поступать", — Мария, врач, 60 лет.
- "Люди до 55 все вырабатывают. Я работаю с 15 лет, родила троих детей. Мне надо было уже скоро на пенсию. Сил нет работать, я столько государству отдала", — Людмила, 50 лет, уборщица.
- "После 40 ты нигде никому не нужен. Молодым тоже надо где-то работать. Люди где должны работать? Это самое натуральное издевательство над людьми. Были бы зарплаты хорошие, вопросов бы не было. Вкалываешь всю жизнь... На помойку пойдем побираться. Я всю ночь плакала, когда узнала", — Елена, педагог, 51 год.
Видео: Александра Черданцева/Amic.ru
В то, что пенсия значительно повысится, никто не верит. А если повысят, говорят люди, то квартплата и цены вырастут еще больше.
Кстати, алтайский Крайсовпроф отправил обращения врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и депутату Госдумы от региона Даниилу Бессарабову.
Комментарии
Неужели не прислушаются? В Германии планируют поднимать до 72 лет, но там и продолжительность жизни больше
Вышли люди предпенсионного возраста, молодежи пофиг
Ну - ну, помитинговали на согласованном митинге, а теперь за работу.
знаково - жертвы политической репресии вышли к памятнику политическим репрессиям...
молодежи пофиг
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Нет не пофиг! Просто какой-то балбес решил проводить митинг в будний день и в рабочее время.
Нет, что делом заняться, они по всяким проплаченным митингам ходят. Народ выбрал Владимира Путина не просто так, мы поддерживаем его подавляющим большинством, а эти изгои пытаются нам лодку раскачать.
молодежи кажется, что их это не коснется, это еще за горами, за долами, а время летит быстро, не успел оглянуться, уже и жизнь прошла
22.06.2018 14:12
- гость -
Мероприятие, по закону, согласовано с властями. Митинг запретили, только пикет разрешили. И время назначили какое властям поудобнее.
Соглашусь, что процент был бы меньше 76, если бы это началось до марта. Но и разговоры, что это планируется, шли уже много лет, начиная с вполне прозападного Кудрина. На принятие решения повлияли и санкции. Надеюсь, что реформу, как минимум, смягчат, как максимум, сдвинут лет на 20. Придет другой молодой прозападный и подведет все под западные стандарты
Митинг запретили
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И что? Учитесь у Навального. В выходной день было бы больше 2000 человек. Полицаи бы побоялись такой митинг разгонять.
22.06.2018 14:21
гость
Эти "западные" стандарты были приняты благодаря советской власти и коммунистам. Буржуи были вынуждены пойти на послабления, дабы не допустить революции.
Просто какой-то балбес решил проводить митинг в будний день и в рабочее время.
И к тому же в прессе не было никакой информации о дате и месте проведения митинга. Чего испугались-то? Или хотели "и вашим и нашим" услужить? Народу показать, что мы, дескать, за вас завсегда готовы на рельсы лечь (за результаты же никто не отвечает), а власти - что мы-де, мешать вам не будем, мы тихонечко в уголке постоим, для декорации.
22.06.2018 14:23
- гость -
Не все являются агентами ЦРУ и Путина, как Навальный. Он-то всегда выходит сухим из воды. А если выйдешь ты, тебя посадят. Причём не за митинг, а наркоты подбросят.
22.06.2018 14:23
- гость -
У буржуев пенсионный возраст значительно выше, в Германии планируют поднимать до 72 лет, но там и продолжительность жизни больше. Советская власть и коммунисты были более социальны
22.06.2018 14:24
- гость -
Навальный - агент ЦРУ и Путина? Б..., п...
Если не повысить пенсионный возраст, то у государства не хватит денег проводить международные чемпионаты и олимпиады, мы не сможем помочь Сирии и другим странам. Вы что, этого хотите?
одни бузотеры собрались. Всенародно из браный лидер знает что для вас лучше
Ругали власть, призывали чиновников и депутатов учить и лечить своих детей в России, а не за границей, просили оставить имеющийся пенсионный возраст
Вот вроде все правильно написано, только почему народ избирая депутутов униженно их просит не морить его до смерти. а не требует прав и свобод гарантируемых конституцией???
Вот на Западе повысили пенсионный возраст, у них теперь хватает денег проводить международные чемпионаты и олимпиады, они могут помогать Сирии, Украине и другим странам. Вы что, этого не хотите?
Всенародно из браный мировой лидер сидит за океаном и он знает, что для нас лучше, потому и ввел санкции. И теперь посмеивается, глядя как мы митингуем. Надеюсь, другие лидеры это понимают
Так вам и надо, СТАДО !!!
А ОНИ ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛИ ааааааааааааааааааааааааааа
22.06.2018 14:36
- гость -
Это почему же?
ржу в лицо таким которые голосовали за Пу, а тебя тупят глазки в пол и блеют "Ну мы же не знали что так будет, нам обещали..."
14:34, "Санкции нам только на пользу" (C) ВВП.
Че вы горбатого лепите про молодежь????
Работаем мы!!! Пашем, как лошади за минималку и черную, которая тоже не велика!!! и не можем уйти!!
Теперь СТАДО будет голосовать за Навального? А он не нагнет СТАДО еще больше? В связи с ненавистью к этому СТАДУ !!!
14:42 "Санкции разорвали экономику России" (Обама)
Бюджетники сперва ПЖИВ выбирают, а потом как бы выходят на пикеты
ржу в лицо таким которые хотели голосовать за На, и думают, что им потом не придется тупить глазки в пол и блеять "Ну мы же не знали что так будет, нам обещали... Он же такой прозападный
Бюджетники сперва ПЖИВ выбирают, а потом с теми, кто хотел НА выбрать, выходят на пикеты и вместе протестуют против антисоциальной пенсионной реформы. Может это поможет?
Понимал путин, что преступление совершает с так называемой "реформой", поэтому и подготовил "протест" прикормленных профсоюзных холуёв, специально для этого существующих. Пар выпустить
Теперь СТАДО будет голосовать за Навального? А он не нагнет СТАДО еще больше? В связи с ненавистью к этому СТАДУ !!!
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То есть выбора нет? кого бы мы не выбрали, полюбому будет только хуже чем при Пу?
Ну да 140 млн. человек и ни одного порядочного так?
Лавров правильно сказал про таких людей....
Всю жизнь проворовали у гос-ва, а теперь чего то требуют...
То есть выбора нет? кого бы мы не выбрали, полюбому будет только хуже чем при Пу?
Ну да 140 млн. человек и ни одного порядочного так?
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А кто за тысячу лет был порядочнее?
22.06.2018 14:21
гость
Нигде никто не проводит непопулярные реформы перед выборами, всегда после. думается, сейчас ошарашили, потом снизят мужикам до 63, женщинам до 60. Вообще не повышать нельзя. кто говорит такое - популисты. КПРФ в 90-е будучи большинством в думе "из любви к народу" напринимали льгот на три годовых бюджета, а потом эти льготы получить могли только блатные, да и саму пенсию годами задерживали. Мы этого хотим?
22.06.2018 14:47
гость
Да, и тем, кого не удивляет непотопляемость На)
22.06.2018 14:28
гость
Твой Алёша - поп Гапон, и это ясно любому, кто способен хоть мало-мальски мыслить.
22.06.2018 15:04
- гость -
Ну, он такой же мой, как и твой. Но то, что Навальный агент одновременно и ЦРУ и Путина, такой версии я еще не слышал