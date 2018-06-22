"Хочу жить на пенсии, а не умереть на работе", "Пенсионная реформа — обман граждан страны", "Не вы давали, не вам забирать" – с такими лозунгами вышли на пикет против повышения пенсионного возраста более 300 барнаульцев. Акция протеста прошла на площади Свободы в пятницу, 22 июня.

"Я думаю, что наше мнение будет услышано. Посмотрим на реакцию власти. Не исключено, что будут еще какие-то акции", — прокомментировал и.о. председателя Алтайского краевого объединения профсоюзов Иван Панов.

Он добавил, что пикет заявлялся на 300 человек, но здесь "однозначно больше". Основная масса участников — члены профсоюзов. Это медики, педагоги, госслужащие, работники промышленных предприятий. Но были на пикете и просто жители.

Видео: Александра Черданцева/Amic.ru

Формат пикета не предполагает публичных выступлений, но возмущенных выкриков из толпы было много. Ругали власть, призывали чиновников и депутатов учить и лечить своих детей в России, а не за границей, просили оставить имеющийся пенсионный возраст (55 для женщин и 60 для мужчин).

"Если денег не хватает, то пусть в своих карманах-то поищут. Настроили себе домов, а мы должны работать до смерти. Особенно мужики, вы посмотрите, как они себя чувствуют в таком возрасте. Да они до пенсии не доживают, сейчас помирать начнут, когда новости ваши о повышении пенсионного возраста прочитают", — сказал кто-то в толпе.

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Корреспондент портала Amic.ru пообщался с несколькими участниками. Все в негодовании, все недовольны, некоторые рассказывали о себе со слезами на глазах. Вот что они говорили:

"Я работаю медсестрой, мне 50 лет, мне уже тяжело ходить на участок, кружится голова, болит нога, инвалидности нет. В 60 лет я уже буду недееспособна на работе. Что мне потом, ложиться и умирать? Сейчас люди пенсионного возраста работают только для того, чтобы было на что купить таблетки. Чтобы вы знали, мой оклад — 3500 рублей плюс 5000 президентский и плюс стажевые. Это 15 тысяч рублей. Выживут они (инициаторы реформы — прим. ред.) на эти деньги?" - Анна, медсестра, 50 лет.

"Люди ждут пенсию, чтобы получить эти несчастные девять тысяч, чтобы зубы себе сделать, чтобы внуку подарок купить. На такие низкие зарплаты мы не можем себе позволить качественное питание, качественную медицину, нормальный отдых. Посмотрите, как мы одеты. О какой работоспособности после 60 лет они говорят? Конечно, они могут сидеть у себя в правительстве до 70-80 лет. А мы — быдло, с которым можно так поступать", — Мария, врач, 60 лет.

"Люди до 55 все вырабатывают. Я работаю с 15 лет, родила троих детей. Мне надо было уже скоро на пенсию. Сил нет работать, я столько государству отдала", — Людмила, 50 лет, уборщица.

"После 40 ты нигде никому не нужен. Молодым тоже надо где-то работать. Люди где должны работать? Это самое натуральное издевательство над людьми. Были бы зарплаты хорошие, вопросов бы не было. Вкалываешь всю жизнь... На помойку пойдем побираться. Я всю ночь плакала, когда узнала", — Елена, педагог, 51 год.

Видео: Александра Черданцева/Amic.ru

В то, что пенсия значительно повысится, никто не верит. А если повысят, говорят люди, то квартплата и цены вырастут еще больше.

Кстати, алтайский Крайсовпроф отправил обращения врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и депутату Госдумы от региона Даниилу Бессарабову.