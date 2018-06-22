Пятница, 22 Июнь, 15:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,79
€ 73,69
412390
28°
Обь
556см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018
Новости

Гнев и слезы: сотни барнаульцев вышли на пикет против пенсионной реформы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
На акцию алтайских профсоюзов пришло более 300 человек. Фото, видео

"Хочу жить на пенсии, а не умереть на работе", "Пенсионная реформа — обман граждан страны", "Не вы давали, не вам забирать" – с такими лозунгами вышли на пикет против повышения пенсионного возраста более 300 барнаульцев. Акция протеста прошла на площади Свободы в пятницу, 22 июня.

"Я думаю, что наше мнение будет услышано. Посмотрим на реакцию власти. Не исключено, что будут еще какие-то акции", — прокомментировал и.о. председателя Алтайского краевого объединения профсоюзов Иван Панов.

Он добавил, что пикет заявлялся на 300 человек, но здесь "однозначно больше". Основная масса участников — члены профсоюзов. Это медики, педагоги, госслужащие, работники промышленных предприятий. Но были на пикете и просто жители.

Видео: Александра Черданцева/Amic.ru

Формат пикета не предполагает публичных выступлений, но возмущенных выкриков из толпы было много. Ругали власть, призывали чиновников и депутатов учить и лечить своих детей в России, а не за границей, просили оставить имеющийся пенсионный возраст (55 для женщин и 60 для мужчин).

"Если денег не хватает, то пусть в своих карманах-то поищут. Настроили себе домов, а мы должны работать до смерти. Особенно мужики, вы посмотрите, как они себя чувствуют в таком возрасте. Да они до пенсии не доживают, сейчас помирать начнут, когда новости ваши о повышении пенсионного возраста прочитают", — сказал кто-то в толпе. 

Читайте также: Почему повысят пенсионный возраст и как будет проходить повышение

Корреспондент портала Amic.ru пообщался с несколькими участниками. Все в негодовании, все недовольны, некоторые рассказывали о себе со слезами на глазах. Вот что они говорили:

  • "Я работаю медсестрой, мне 50 лет, мне уже тяжело ходить на участок, кружится голова, болит нога, инвалидности нет. В 60 лет я уже буду недееспособна на работе. Что мне потом, ложиться и умирать? Сейчас люди пенсионного возраста работают только для того, чтобы было на что купить таблетки. Чтобы вы знали, мой оклад — 3500 рублей плюс 5000 президентский и плюс стажевые. Это 15 тысяч рублей. Выживут они (инициаторы реформы — прим. ред.) на эти деньги?" - Анна, медсестра, 50 лет.
  • "Люди ждут пенсию, чтобы получить эти несчастные девять тысяч, чтобы зубы себе сделать, чтобы внуку подарок купить. На такие низкие зарплаты мы не можем себе позволить качественное питание, качественную медицину, нормальный отдых. Посмотрите, как мы одеты. О какой работоспособности после 60 лет они говорят? Конечно, они могут сидеть у себя в правительстве до 70-80 лет. А мы — быдло, с которым можно так поступать", — Мария, врач, 60 лет.
  • "Люди до 55 все вырабатывают. Я работаю с 15 лет, родила троих детей. Мне надо было уже скоро на пенсию. Сил нет работать, я столько государству отдала", — Людмила, 50 лет, уборщица.
  • "После 40 ты нигде никому не нужен. Молодым тоже надо где-то работать. Люди где должны работать? Это самое натуральное издевательство над людьми. Были бы зарплаты хорошие, вопросов бы не было. Вкалываешь всю жизнь... На помойку пойдем побираться. Я всю ночь плакала, когда узнала", — Елена, педагог, 51 год.

Видео: Александра Черданцева/Amic.ru

В то, что пенсия значительно повысится, никто не верит. А если повысят, говорят люди, то квартплата и цены вырастут еще больше.

Кстати, алтайский Крайсовпроф отправил обращения врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и депутату Госдумы от региона Даниилу Бессарабову.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

22.06.2018 14:08
гость

Неужели не прислушаются? В Германии планируют поднимать до 72 лет, но там и продолжительность жизни больше

0  0
22.06.2018 14:08
- гость -

Вышли люди предпенсионного возраста, молодежи пофиг

0  0
22.06.2018 14:09
- гость -

Ну - ну, помитинговали на согласованном митинге, а теперь за работу.

0  0
22.06.2018 14:11
- гость -

знаково - жертвы политической репресии вышли к памятнику политическим репрессиям...

0  0
22.06.2018 14:12
- гость -

молодежи пофиг
-----------------

Нет не пофиг! Просто какой-то балбес решил проводить митинг в будний день и в рабочее время.

0  0
22.06.2018 14:15
Бося Эклерович Кранштейн

Нет, что делом заняться, они по всяким проплаченным митингам ходят. Народ выбрал Владимира Путина не просто так, мы поддерживаем его подавляющим большинством, а эти изгои пытаются нам лодку раскачать.

0  0
22.06.2018 14:17
гость-пенсионер

молодежи кажется, что их это не коснется, это еще за горами, за долами, а время летит быстро, не успел оглянуться, уже и жизнь прошла

0  0
22.06.2018 14:20
- гость -


22.06.2018 14:12
- гость -
Мероприятие, по закону, согласовано с властями. Митинг запретили, только пикет разрешили. И время назначили какое властям поудобнее.

0  0
22.06.2018 14:21
гость

Соглашусь, что процент был бы меньше 76, если бы это началось до марта. Но и разговоры, что это планируется, шли уже много лет, начиная с вполне прозападного Кудрина. На принятие решения повлияли и санкции. Надеюсь, что реформу, как минимум, смягчат, как максимум, сдвинут лет на 20. Придет другой молодой прозападный и подведет все под западные стандарты

0  0
22.06.2018 14:23
- гость -

Митинг запретили
---------------

И что? Учитесь у Навального. В выходной день было бы больше 2000 человек. Полицаи бы побоялись такой митинг разгонять.

0  0
22.06.2018 14:23
- гость -


22.06.2018 14:21
гость
Эти "западные" стандарты были приняты благодаря советской власти и коммунистам. Буржуи были вынуждены пойти на послабления, дабы не допустить революции.

0  0
22.06.2018 14:24
- гость -

Просто какой-то балбес решил проводить митинг в будний день и в рабочее время.

И к тому же в прессе не было никакой информации о дате и месте проведения митинга. Чего испугались-то? Или хотели "и вашим и нашим" услужить? Народу показать, что мы, дескать, за вас завсегда готовы на рельсы лечь (за результаты же никто не отвечает), а власти - что мы-де, мешать вам не будем, мы тихонечко в уголке постоим, для декорации.

0  0
22.06.2018 14:24
- гость -


22.06.2018 14:23
- гость -
Не все являются агентами ЦРУ и Путина, как Навальный. Он-то всегда выходит сухим из воды. А если выйдешь ты, тебя посадят. Причём не за митинг, а наркоты подбросят.

0  0
22.06.2018 14:26
гость

22.06.2018 14:23
- гость -

У буржуев пенсионный возраст значительно выше, в Германии планируют поднимать до 72 лет, но там и продолжительность жизни больше. Советская власть и коммунисты были более социальны

0  0
22.06.2018 14:28
гость

22.06.2018 14:24
- гость -

Навальный - агент ЦРУ и Путина? Б..., п...

0  0
22.06.2018 14:28
Бося Эклерович Кранштейн

Если не повысить пенсионный возраст, то у государства не хватит денег проводить международные чемпионаты и олимпиады, мы не сможем помочь Сирии и другим странам. Вы что, этого хотите?

0  0
22.06.2018 14:29
- гость -

одни бузотеры собрались. Всенародно из браный лидер знает что для вас лучше

0  0
22.06.2018 14:30
- гость -

Ругали власть, призывали чиновников и депутатов учить и лечить своих детей в России, а не за границей, просили оставить имеющийся пенсионный возраст

Вот вроде все правильно написано, только почему народ избирая депутутов униженно их просит не морить его до смерти. а не требует прав и свобод гарантируемых конституцией???

0  0
22.06.2018 14:31
гость

Вот на Западе повысили пенсионный возраст, у них теперь хватает денег проводить международные чемпионаты и олимпиады, они могут помогать Сирии, Украине и другим странам. Вы что, этого не хотите?

0  0
22.06.2018 14:34
гость

Всенародно из браный мировой лидер сидит за океаном и он знает, что для нас лучше, потому и ввел санкции. И теперь посмеивается, глядя как мы митингуем. Надеюсь, другие лидеры это понимают

0  0
22.06.2018 14:36
- гость -

Так вам и надо, СТАДО !!!

0  0
22.06.2018 14:37
BLATNOI

А ОНИ ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛИ ааааааааааааааааааааааааааа

0  0
22.06.2018 14:40
- гость -

22.06.2018 14:36
- гость -

Это почему же?

0  0
22.06.2018 14:41
- гость -

ржу в лицо таким которые голосовали за Пу, а тебя тупят глазки в пол и блеют "Ну мы же не знали что так будет, нам обещали..."

0  0
22.06.2018 14:42
- гость -

14:34, "Санкции нам только на пользу" (C) ВВП.

0  0
22.06.2018 14:43
- гость -

Че вы горбатого лепите про молодежь????
Работаем мы!!! Пашем, как лошади за минималку и черную, которая тоже не велика!!! и не можем уйти!!

0  0
22.06.2018 14:44
гость

Теперь СТАДО будет голосовать за Навального? А он не нагнет СТАДО еще больше? В связи с ненавистью к этому СТАДУ !!!

0  0
22.06.2018 14:45
гость

14:42 "Санкции разорвали экономику России" (Обама)

0  0
22.06.2018 14:46
- гость -

Бюджетники сперва ПЖИВ выбирают, а потом как бы выходят на пикеты

0  0
22.06.2018 14:47
гость

ржу в лицо таким которые хотели голосовать за На, и думают, что им потом не придется тупить глазки в пол и блеять "Ну мы же не знали что так будет, нам обещали... Он же такой прозападный

0  0
22.06.2018 14:50
гость

Бюджетники сперва ПЖИВ выбирают, а потом с теми, кто хотел НА выбрать, выходят на пикеты и вместе протестуют против антисоциальной пенсионной реформы. Может это поможет?

0  0
22.06.2018 14:52
- гость -

Понимал путин, что преступление совершает с так называемой "реформой", поэтому и подготовил "протест" прикормленных профсоюзных холуёв, специально для этого существующих. Пар выпустить

0  0
22.06.2018 14:53
- гость -

Теперь СТАДО будет голосовать за Навального? А он не нагнет СТАДО еще больше? В связи с ненавистью к этому СТАДУ !!!
____
То есть выбора нет? кого бы мы не выбрали, полюбому будет только хуже чем при Пу?
Ну да 140 млн. человек и ни одного порядочного так?

0  0
22.06.2018 14:58
- гость -

Лавров правильно сказал про таких людей....
Всю жизнь проворовали у гос-ва, а теперь чего то требуют...

0  0
22.06.2018 15:02
гость

То есть выбора нет? кого бы мы не выбрали, полюбому будет только хуже чем при Пу?
Ну да 140 млн. человек и ни одного порядочного так?
____

А кто за тысячу лет был порядочнее?

0  0
22.06.2018 15:02
- гость -

22.06.2018 14:21
гость
Нигде никто не проводит непопулярные реформы перед выборами, всегда после. думается, сейчас ошарашили, потом снизят мужикам до 63, женщинам до 60. Вообще не повышать нельзя. кто говорит такое - популисты. КПРФ в 90-е будучи большинством в думе "из любви к народу" напринимали льгот на три годовых бюджета, а потом эти льготы получить могли только блатные, да и саму пенсию годами задерживали. Мы этого хотим?

0  0
22.06.2018 15:03
- гость -


22.06.2018 14:47
гость
Да, и тем, кого не удивляет непотопляемость На)

0  0
22.06.2018 15:04
- гость -


22.06.2018 14:28
гость
Твой Алёша - поп Гапон, и это ясно любому, кто способен хоть мало-мальски мыслить.

0  0
22.06.2018 15:06
гость

22.06.2018 15:04
- гость -

Ну, он такой же мой, как и твой. Но то, что Навальный агент одновременно и ЦРУ и Путина, такой версии я еще не слышал

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
15:03
Уголовное дело завели на бразильцев, посмеявшихся над россиянкой 0
15:00
В Славгороде появился новый салон связи "Ростелекома" 0
14:49
Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле
Фоторепортаж с площади Свободы, где собрались сотни взволнованных барнаульцев
14:34
Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала ВОВ 0
14:21
Вуз Прохорова назвали "рассадником либерализма" и лишили аккредитации 1
14:13
Алтайский край остается во власти аномальной жары: штормовое предупреждение 0
14:04
Гнев и слезы: сотни барнаульцев вышли на пикет против пенсионной реформы 39
14:00
Роль подготовки кадров в инвестиционной привлекательности края 5
13:48
Испугавшаяся собак корова провалилась в глубокую яму в Горном Алтае 0
13:32
Кадыров пригрозил иностранным политикам "смертью" от "меча российского" 16
13:24
Американский телеведущий высмеял угрюмых россиян на ЧМ-2018 23
13:15
Ученые АлтГТУ назвали вероятного победителя чемпионата мира по футболу 12
13:12
Очевидцы: водитель в барнаульском дворе едва не влетел в жилой дом 1
13:03
Барнаульский завод АТИ будет выпускать продукцию для Mercedes и Volvo 11
12:53
Производители предрекли россиянам экономию на продуктах питания 5
12:34
"Что-то историческое?" Что знает молодежь Барнаула про 22 июня. Опрос 9
12:22
Ядовитая змея покусала жителя Рубцовска 1
12:15
СМИ: Трамп кидался конфетами в Меркель на саммите G7 20
12:01
Емкости из-под горючего взорвались и загорелись на заводе в Алейске 0
12:00
Слет семейных пар краевого студотряда "Алтай" пройдет на озере Сайкино 1
11:49
Барнаульский перевозчик заплатит двум горожанкам, на которых наехал автобус 0
11:33
Судимую за убийство жительницу Алтая обвиняют в налете на магазин 1
11:22
Память: в 4 утра барнаульцы пришли к мемориалу, чтобы вспомнить погибших 13
11:16
Перекрытие участка улицы Гоголя в центре Барнаула продлили до конца июня 1
11:02
Минтруд опроверг слухи о едином прожиточном минимуме пенсионера 1
10:57
Дорога в вечность: в Барнауле почтили память жертв и участников войны 3
10:31
"Алтайэнергосбыт" грозит передать долги абонентов в бюро кредитных историй 5
10:21
Медведев: пенсионная реформа сделает более сбалансированным бюджет ПФР 9
10:14
Барнаулец с шилом и топором в руках дважды угрожал убить своего сына 0
10:03
Список профессий с досрочным выходом на пенсию может быть пересмотрен 20
09:48
Ожившая история: где и как сражались жители Алтая в Великую Отечественную 2
09:33
Пенсионер с тростью пропал без вести в Алтайском крае 0
09:21
Светофоры отключили на трех перекрестках в Барнауле 22 июня 2
09:13
Росстат доложил о снижении на одну копейку средней цены на бензин Аи-95 16
09:02
Медведев назвал приоритеты бюджета: увеличение, повышение и рост 14
08:53
Ученые подтвердили внеземное происхождение "Воронежского метеорита" 0
08:44
Коалиция США разбомбила деревню в Сирии 7
08:30
Рекордные продажи: Volkswagen в мае 2018 года побил все планы продаж 1
08:22
Яровая: "Наш народ, как никто другой, знает цену жизни" 42
08:17
Дорожники установят на Чуйском тракте "отбойники" для снижения аварийности 1
08:06
Стильную квартиру с камином продают в закрытом поселке в Барнауле за 15 млн 11
07:50
Энергосбережение на 50 млн рублей проведут в бюджетных учреждениях Барнаула 1
07:34
Где купить качественную школьную форму в Барнауле 0
07:25
Антон Слободчиков: "Господдержка для избранных – нездоровый миф" 4
07:15
На самолете за платьем, или Сколько стоят выпускные в разных точках России 0
07:03
И ни в чем себе не отказывай: сколько получают пенсионеры в разных странах 16
06:48
Жизнь – не курорт: на сколько вырастут тарифы на ЖКУ в Белокурихе с 1 июля 0
06:32
Жители села на Алтае не могут добраться до работы из-за нехватки водителей 4
06:23
Чтобы помнили: малоизвестные фото Великой Отечественной войны 1
06:14
Грозы, град и зной до +33 градусов ждут жителей Алтайского края 22 июня 0
06:01
Стой, кто идет: как журналист Amic.ru предотвращал побег из колонии УФСИН 7
05:05
День памяти и скорби начнется в Барнауле с патриотической акции 1
04:04
Создатели "Звездных войн" приостановили разработку спин-оффов 0
03:02
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Липецке 0
02:08
В Петербурге появилось граффити со Станиславом Черчесовым 1
01:02
Памятник Цою открыли в Алма-Ате в день его рождения 0
00:09
Пользователь Twitter предсказал точный счет в играх российской сборной 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.