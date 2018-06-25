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Борьба за ветеринара: на Алтае не хватает кадров в сельском хозяйстве

, ИА "Амител"
Проблему обсудили на круглом столе в рамках форума "День сибирского поля"

Проблему нехватки молодых кадров и непрерывности аграрного образования обсудили в рамках форума "День сибирского поля — 2018". В круглом столе приняли участие представители министерств образования и сельского хозяйства Алтайского края, преподаватели и ректор аграрного вуза, представители перерабатывающей промышленности. 

Сейчас многие предприятия Алтайского края недосчитываются около 20% сотрудников, что приводит к увеличению среднего возраста специалистов. Молодежь в селах просто не хочет идти работать в аграрную сферу, предпочитая уезжать в город. Представители самой отрасли уверяют, что проблема кроется в уровне подготовки кадров. Многие преподаватели высших учебных заведений до сих пор ведут лекции по учебникам 30-летней давности, тогда как технологии уже сделали рывок вперед, и сегодня работа стала более комфортной. Также студенты не проинформированы о вакансиях и предприятиях, которые сегодня работают в Алтайском крае.

Как рассказала заместитель министра образования и науки региона Инесса Долженко, в основном наблюдается дефицит специалистов агрономической, зоотехнической и ветеринарной служб. Для решения проблемы, по ее словам, перед образовательными учреждениями поставлена задача опережающей подготовки специалистов в сельхозпроизводстве. В сельских школах уже работают учебно-производственные бригады, профильные классы, где ученики могут получить необходимые в сельском хозяйстве навыки. Однако и здесь в последнее время власти наблюдают негативную тенденцию в сворачивании ряда программ и сокращении объемных показателей.

"За последние годы мы видим сокращение студентов аграрных вузов. В том числе из-за уменьшения бюджетных мест на экономические специальности. После окончания учебы только треть выпускников возвращается работать в сельскую местность. Это не так много, как нам необходимо. У жителей устоялся стереотип о низкой престижности работы на селе, и его достаточно трудно исправить. Сказывается уровень урбанизации: сложилась устойчивая миграция населения из села в города края. Наблюдается отсутствие слаженности между работодателями и высшими учебными заведениями", — рассказала Инесса Долженко в рамках круглого стола.

Решать проблему алтайские власти намерены с помощью создания условий для непрерывной подготовки кадров в сельском хозяйстве, а также введения специальных оплачиваемых стажировок и практик на ведущих предприятиях региона для студентов.

Одним из предприятий, которое уже успешно несколько лет работает с кадровым резервом, является компания "Барнаульский пищевик". Там предоставляют студентам оплачиваемую практику. Уже в ближайшие дни штат "Барнаульского пищевика" пополнят две студентки Алтайского государственного аграрного университета. Они будут работать ветеринарными врачами на свинокомплексе в селе Клочки Ребрихинского района.

Как пояснила одна из студенток Софья Петренко, она не связывала свои планы с ветеринарией, но после посещения комплекса "Барнаульского пищевика" сомнения все отпали. Девушка говорит, что на пятом курсе представители компании пригласили ее на производственную практику. После ее окончания Софье предложили остаться работать на свинокомплексе на постоянной основе.

"Было очень приятно, что меня пригласили даже без большого опыта. Рассказали, показали, что и как работает. Мы на такое предложение сразу согласились, учитывая, что сложно найти работу после вуза. Тем более что зарплата очень хорошая – около 30 тысяч рублей в месяц. На  предприятие каждый день нас будет отвозить служебный автобус. Это очень удобно для меня", — отметила Софья Петренко.

Как пояснил во время круглого стола директор компании "Барнаульский пищевик" Павел Крайняк, привлечение молодых кадров — ключевая задача для аграрного сектора Алтайского края. Сейчас в компании испытывают дефицит не только менеджерского звена, но и обычных работников. Алтайский аграрный университет, по мнению Павла Крайняка, набирает студентов по остаточному принципу, кто не прошел на бюджет в другие вузы края. Значительная же часть преподавательского состава, не говоря уже о студентах, не представляет себе, что такое современный свинокомплекс.

"Основная задача — перевернуть представление молодежи в данном секторе. В нашей компании есть конкретные примеры карьерного роста. Меня впечатлила реакция студентов, когда они посетили наши свинокомплексы с экскурсией. Мы считаем, что ключевой момент в качестве сельскохозяйственного образования — это практика. Многие из студентов попали в вуз по остаточному принципу. Таких людей нужно направлять, чтобы через 5 лет мы не получили очередного менеджера по продажам. Все технологии, которые мы сейчас применяем, можно помножить на ноль без специалиста. Все те разговоры, которые мы ведем о производительности труда, если мы будем после вузов переучивать выпускников. Мы тратим год или два, чтобы они освоили современные технологии", — обратился к участникам круглого стола Павел Крайняк.

Директор "Барнаульского пищевика" отмечает, что руководство профильных учебных вузов неохотно идет на контакт с работодателями, в результате чего страдают студенты. Для решения проблемы Павел Крайняк предлагает чаще общаться с будущими специалистами напрямую, приглашать их на производственные практики, знакомить с технологическими процессами.  Без подпитки кадров, как заключил директор компании, сельское хозяйство в Алтайском крае не будет развиваться. Министерство образования и науки в данном случае должно выступать организатором различных площадок с участием предприятий и студентов, где возможно будет осуществить успешные контакты.

Торгово-производственная компания "Барнаульский пищевик" является частью агропромышленного холдинга — группы компаний "РУСКОМ", которая также развивает производство в Омской и Тюменской областях. "БП" в Алтайском крае готовит и реализует продукцию фирменной сети магазинов "Мясная лавка Барнаульский пищевик".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

25.06.2018 08:12
Filin

...по учебникам 30-летней давности)))))

Строение животных сменилось?

0  0
25.06.2018 08:15
- гость -


Строение животных сменилось?

А вы не заметили? Прогрессируют. Уже многие за компьютеры уселись. Таких можно легко узнать. Если в тексте будет написано КРЫМНЯШ!!!, значит писало животное.

0  0
25.06.2018 08:19
- гость -

Сколько с/х предприятий в крае готовы платить 30000 ветеринару?

0  0
25.06.2018 09:27
- гость -

30000??? недавно тут была статья как фермеров разводили по липовым решения суда и они эти фермера себя в грудь били, что у них зарплат больше 15000 рублей нет.

0  0
25.06.2018 09:28
Читатель

Софья с такими внешними данными может и до финансового директора дорасти! Ух, молодежь - перспективная пошла

0  0
25.06.2018 09:32
Злая гостья

Софья, учась на ветеринара, "не связывала свои планы с ветеринарией". Или я что-то не поняла?

0  0
25.06.2018 09:33
- гость -

Вот из за такого и рождается непонимание когда сельхозпроизводители вешают лапшу на уши правительству о огромных зарплатах которые у них получают работяги а на деле все по другому. Если образование еще подтянут, так тогда наши фермера вообще работников не увидят так как свалят за урал большинство специалистов где и техника лучше и зарплата выше

0  0
25.06.2018 09:37
Читатель

Просто в умах и студентов и даже преподавателей увы пока еще нет представления о современном производстве. Пока не увидишь сам - не поймешь. Прогресс то не стоит на месте!

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