Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула сообщил в социальных сетях о водителе, который минувшей ночью едва не въехал в подъезд жилого дома.
Фотографии "покатушек" опубликованы в сообществе Barnaul 22. "Весёлый" гонщик сегодня ночью покатался во дворе по адресу: Антона Петрова, 170... Снес ограждения около подъезда, едва не врезался в дверь соседнего дома", — отметил автор.
По его словам, по пути следования автомобилиста валяются запчасти.
Также автор заметки утверждает, что после такой поездки "горе-водитель благополучно припарковал машину и отправился спать".
Комментарии
не запчасти, а обломки.