Фото: 04.mchs.gov.ru
Корова провалилась в глубокую яму в Чемальском районе Республики Алтай — вызволить животное из ловушки сумели пожарные.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, звонок в пожарную часть №5 в селе Чемал поступил от местных жителей.
"На их участок забрела чужая корова. Напуганная лаем собак, она провалилась в выкопанную под слив яму. Самостоятельно достать животное граждане не могли. В узкой и глубокой яме она лежала свернувшись", — отмечают в экстренном ведомстве.
Спасатели прибыли на место и посредством пожарных рукавов подцепили животное под живот, а затем вытащили ее трактором на поверхность.
"Вызволенная из земляной ловушки корова резво убежала с места происшествия. Её хозяева так и не объявились", — резюмируют в МЧС.
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