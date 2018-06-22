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Роль подготовки кадров в инвестиционной привлекательности края

, ИА "Амител"
Инвестиционную привлекательность Алтайского края обсудили на круглом столе

Ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Андрей Марков принял участие в работе круглого стола "Алтайский край в фокусе инвестиционной привлекательности", который прошел на территории Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий в рамках бизнес-миссии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в Алтайском крае.

Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Недорослев отметил, что ускорение роста промышленности невозможно без качественной современной подготовки кадров.

"Вот сегодня сложилось такое ощущение, что всех инженеров и специалистов АТИ подготовил Алтайский политех", – подчеркнул Сергей Недорослев.

"Алтайские предприятия действительно укомплектованы в основном выпускниками Алтайского государственного технического университета, и, несмотря на то, что мы закрываем количественные потребности предприятий, остается актуален вопрос качественной подготовки, – сказал ректор АлтГТУ Андрей Марков. – Мы понимаем, что развитие новых производств, внедрение современных методов проектирования с помощью так называемых умных цифровых двойников (smart digital twins), требующих умения работать с большими данными (базы big data), применение CAD/CAM/CAE систем и т.д. потребует совершенно другого уровня подготовки специалистов. Речь идет не просто о подготовке в рамках федеральных образовательных стандартов, а скорее переподготовке, повышении квалификации кадров. Именно поэтому считаем, что необходимо рассмотреть вопрос о консолидации усилий бизнеса, власти и высшей школы. Например, в рамках реализации Президентской программы подготовки инженерных кадров, Губернаторских программ, программы MBA. При этом такую задачу АлтГТУ готов выполнять комплексно, в рамках разработки программы развития промышленного комплекса края. Такой опыт у АлтГТУ имеется. Ученые вуза принимали участие в разработке трех ведомственных программ промышленного развития Алтайского края. По поручению регионального управления промышленности и энергетики и Союза промышленников, объединения работодателей ведется комплекс работ по оценке состояния промышленности и определению ее ключевых направлений развития".

Добавим, в этот же день ректор принял участие в открытии новой производственной площадки на заводе АТИ – нового цеха по производству безасбестовой тормозной колодки.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.06.2018 14:07
- гость -

на такую толпу руководов и "элиты" --- всего один работяга.

этим все сказано.

0  0
22.06.2018 14:52
месный

н даааа без попа никуда

0  0
22.06.2018 14:55
- гость -

Куда ж без попа.

0  0
22.06.2018 14:57
- гость -

Ну так зао рпц неплохо нажилась на беспошлинном ввозе алкоголя и табака

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22.06.2018 15:01
- гость -

Будущее дало России не космолеты и роботов, а попов и казаков.

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