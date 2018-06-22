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Спасатели в Республике Алтай констатируют, что неосмотрительные туристы стали очень часто получать серьезные травмы во время походов в горы.
"С начала лета произошло уже несколько происшествий, при этом каждое событие происходит по одному сценарию. Только в Республике Алтай за неделю произошло несколько происшествий подряд", — отмечают в ГУ МЧС по региону.
Так, например, 12 июня в Усть-Коксинском районе на горе Красная участник незарегистрированной группы из Новосибирска упал и вывихнул тазобедренный сустав. Пострадавшего на носилках с горного склона к машине скорой помощи доставили пожарные.
15 июня в Улаганском районе у села Чибит участник еще одной незарегистрированной группы из Красноярска сорвался со скалы, получив тяжелые травмы.
Подобный инцидент произошел буквально на следующий день в Чемальском районе в урочище Чечкыш, где женщина сломала ногу.
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