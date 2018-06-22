Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Штормовое предупреждение, объявленное ранее в Алтайском крае из-за аномальной жары, продлили до 25 июня.
"В Алтайском крае в период с 22 по 25 июня сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше", — информирует региональный Гидрометцентр.
Также в крае до 25 июня ожидается высокая пожароопасность (4-й класс горимости), а в Зональном районе — чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).
Что касается погоды на предстоящих выходных, то ночные температуры в регионе в субботу и воскресенье будут балансировать в диапазоне +13...+18 градусов. В ночные часы также ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град.
Днем 23 и 24 июня в регионе местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы, в северо-западных районах при грозах сильный дождь, град. В краевой столице в субботу и воскресенье также возможны осадки.
Дневные температуры в субботу в крае составят +29...+34 градуса, в северо-западных районах +23...+28 градусов, в воскресенье термометры покажут +26...+31 градус.
Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 20 метров.
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