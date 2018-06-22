Уголовное дело завели на бразильцев, посмеявшихся над россиянкой

Против бразильских болельщиков, которые пошутили над россиянкой и выложили видео в Сеть, завели уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столичного Федерального округа Бразилии.
В заявлении ведомства отмечается, что расследование, которое будет проведено в срочном порядке, позволит точно установить личности всех замешанных лиц.
Также в прокуратуре отметили, что поведение бразильцев является оскорбительным и носит женоненавистнический характер.
На видеозаписи, выложенной в Twitter, россиянка стоит в окружении фанатов, которые просят ее повторить Buceta Rosa (в переводе на русский язык — "розовая вагина"). После бразильцы подхватывают фразу и добавляют слово "русские".
Как сообщалось ранее, одного из участников произошедшего, сотрудника авиакомпании LATAM Airlines Brasil Фелипе Уилсона, уволили с работы. Также среди фанатов распознали лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша, начальство которого пообещало начать дисциплинарную проверку.
Комментарии
Бред. Должно быть заявление от девушки
Девушка не может писать заявление в прокуратуру столичного Федерального округа Бразилии. А в нашем УК есть статья, что основанием возбуждения дела может быть сведения о преступлении из любого источника. Убийство человека, у которого нет родственников и некому написать заявление также расследуется без всякого заявления. Публикация о преступлении в СМИ может стать поводом для возбуждения дела. Есть признаки состава преступления, будет дело
бусета роза можно перевести с португ. на англ. pussy kitty-cat pussycat - розовый котенок.
у них нет мата в нашем понимании. есть двусмысленные выражения.
это все равно что научить португалочку кричалке "розовая киска" и потешаться над ней
22.06.2018 15:31
- гость -
А вы, когда идете доллары покупать, сначала тенге берете?