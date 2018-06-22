Фото: vk.com/incident_22
Грузовик перевернулся на трассе в Алтайском крае в результате ДТП, участником которого также стал кроссовер.
Фотографии с места происшествия опубликованы в сообществе "Инцидент Бийск". Автор заметки уточняет, что авария произошла накануне в районе села Ельцовка.
На снимках видно, что грузовая "Газель" в результате ДТП лежит колесами кверху. Кроссовер также получил очень серьезные повреждения.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт аварии, уточнив, что в результате происшествия никто не пострадал.
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