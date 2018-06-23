Конечно многие барнаульцы на этих выходных отправятся на пляж или на дачу, а для тех, кто останется в городе, мы собрали гид из самых интересных развлечений 23 и 24 июня.
Субботу можно начать с фестиваля солнечных традиций "Ярило" (0+). Гостей ждут к 12:00 в парке "Центральный", в программе песни и хороводы, народные игры и кулинарные мастер-классы, славянские гимнастики и кулачные бои, обережное рукоделие и многое другое. Подробнее в группе мероприятия.
Кроме того, 23 июня в Барнауле должны пройти танцевальный Open-Air (0+) — это серия мероприятий на которых можно потанцевать на свежем воздухе, при этом быть профи в этом деле не обязательно. Пока время и место уточняется, следите за новостями группы.
Вечером можно отправиться на вечеринку у бассейна, которая пройдет в "Адриатике" (Попова, 167а). Начало в 22:00 (18+). Лучше приходить сюда в купальнике или пляжной одежде. Подробнее по ссылке.
В воскресенье все желающире смогут побывтаь на фестивале йоги. Начнется он в 10:00, а пройдет в парке Спорта — Смертина (Энтузиастов, 12в)
По словам организаторов , на празднике будут знакомить с йогой, как со здоровым образом жизни, умением справляться с отрицательными эмоциями, способностью принимать другие культуры и традиции, жить в мире с другими нациями. Инструкторы разных направлений в йоге из разных фитнес-центров и йога-центров проведут мастер классы по йоге, вегетарианскому питанию, йога танцам.
Праздник в этом году организовывает Посольство Индии и на церемонии открытия с речью выступит его представитель. Подробная информация во встрече.
Также в воскресенье в 10:00 начнется другое мероприятие — первый фестиваль благотворительности "Добрые Волшебники", Барнаульцев приглашают в парк культуры и отдыха "Центральный".
"Программа фестиваля разнообразна — день будет наполнен музыкой, современным искусством, мастер-классами и развлечениями для детей.Вы увидите живые выступления актеров, интересные экспозиции и красочные акции от представителей фондов. В день фестиваля в парке действует единый входной билет, по которому можно будет бесплатно кататься на всех семнадцати аттракционах", — рассказывают организаторы.
Подробнее по ссылке.
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