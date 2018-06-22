Алтайское минобразования опровергло сообщение депутата-справедливоросса Владислава Вакаева о том, что в регионе больше не будут компенсировать родителям путевки в детские лагеря. Комментарий по этому поводу порталу Amic.ru дала начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки Алтайского края Ольга Плешкова.
Накануне депутат Владислав Вакаев написал, что есть некое распоряжение, указывающее прекратить прием заявлений на компенсацию от родителей до 15 июля.
"Реализация путевок в загородные оздоровительные лагеря Алтайского края продолжается в привычном режиме. Информация, озвученная в СМИ, о том, что родителям придется покупать путевки за полную стоимость, является недостоверной", — сообщила представитель минобразования.
Чиновница сообщила, что на летнюю оздоровительную детскую кампанию в бюджете предусмотрено 420 млн рублей. Общий объем средств с учетом софинансирования муниципалитетов составляет более 560 млн рублей. Из 60 млн рублей, выделенных Барнаулу на выплату компенсацией, израсходовано только 44 млн рублей.
В этом году средняя стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря, по словам Ольги Плешковой, составляет 14,4 тысячи рублей. Все жители региона, воспитывающие детей школьного возраста до 15 лет (включительно), имеют право получить из регионального бюджета компенсацию в 6 тысяч рублей. Для сотрудников бюджетной сферы дополнительно 4,2 тысячи. Аналогичную сумму компенсируют работодатели негосударственного сектора. Для многодетных семей, направивших на отдых в загородные лагеря троих и более детей школьного возраста, – 14,4 тысячи рублей на третьего и каждого последующего ребенка.
Также родители могут воспользоваться краевой мерой поддержки, отправляя своего ребенка в негосударственный лагерь, входящий в ежегодно утверждаемый реестр.
"В настоящее время в 843 организациях отдыха детей и их оздоровления отдыхает более 74,8 тысячи школьников", — добавила Ольга Плешкова.
По всем возникающим вопросам приобретения путевок она рекомендует обращаться на "горячую линию" по тел: 8-999-400-10-02 или в министерство образования и науки Алтайского края 8(3852) 29-86-32.
О том, что жители края могут лишиться компенсации, сообщил депутат Алтайского краевого Заксобрания, справедливоросс Владислав Вакаев.
"Сейчас по оздоровительным лагерям края рассылается письмо из министерства образования и науки Алтайского края от 08.062018 №21-02/02/1345. В нем в связи с "введением новой схемы финансирования… рекомендуется завершить прием заявок от граждан на предоставление мер государственной поддержки из средств краевого бюджета на частичную оплату путевок в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления до 15 июня 2018 года, о чем в срочном порядке проинформировать заявителей", — написал в "Фейсбуке" Вакаев.
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