В подмосковном Реутове на 15 суток арестовали журналиста и активиста Евгения Куракина, задержанного перед открытой встречей с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт сообщества гражданских и экологических активистов "Активатика".
Журналиста задержали 21 июня, когда он направлялся на открытую встречу жителей Реутова с Воробьевым. Его отвезли в городской суд, где выдали определение о приводе.
При этом, как отмечается, в документе не стояла дата привода. Другими словами, по этой бумаге журналиста могли привезти в суд и в 2028 году.
Свое задержание Куракин объяснил попыткой администрации Реутова не пустить его на встречу с губернатором.
Куракин был арестован по статье о побоях. Издание поясняет, что заявление о побоях против журналиста связано с инцидентом во время президентских выборов в марте 2018 года, на которых он был наблюдателем. В полицию на журналиста заявил один из членов УИК после того, как Куракин обнаружил на участке некое оборудование, которое он попытался взять в руки.
Стоит отметить, что в Подмосковье довольно развита практика задержания "неправильных" журналистов перед встречей с губернатором Московской области. В частности, того же Куракина задерживали уже неоднократно. К примеру, ранее его насильно держали в отделении полиции, пока не закончилась встреча с главой региона.
Комментарии
Да неее, такое только на Украине возможно!