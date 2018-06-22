Мемориал с ошибкой установили в Ульяновске в честь Дня памяти

В День памяти и скорби на старом вокзале Ульяновска открыли новый мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны, на котором одно слово было написано с ошибкой, сообщает URA.RU со ссылкой на паблик "Инцидент Ульяновск | Новости" в соцсети "ВКонтакте".
Ошибка появилась во фразе "Ульяновцы учавствовали во всех крупных сражениях". Этот казус разозлил местных жителей.
Открывал памятник основатель мотоклуба "Ночные волки" байкер Александр "Хирург" Залдостанов. Создателем мемориала по заказу стал кузнечный двор "Корч", передает портал Ulgrad.
В творческой мастерской рассказали, что заменят элемент памятника на новый в ближайшее время.
Отмечается, что в Ульяновске в День памяти также рекламируют развлекательную шоу-программу с помощью афиши с обнаженными людьми.
Комментарии
ЕГЭ - рулит, эшкере !
"Открывал памятник основатель мотоклуба "Ночные волки" байкер Александр "Хирург" Залдостанов. "
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на заре советской власти в отдалённые селения приезжали отряды по ликвидации безграмотности, откуда пошёл термин "ликбез". так вот сейчас наше государство финансирует залдостановых, которые эту безграмотность восстанавливают